Miguel Ángel Russo se confrunta de mai mulți ani cu probleme medicale complicate. În ultimele săptămâni, starea sa de sănătate s-a agravat vizibil, iar antrenorul a fost nevoit să părăsească temporar activitatea la Boca Juniors. Ultimul său meci pe banca echipei s-a desfășurat pe 21 septembrie, când Boca a terminat la egalitate, 2-2, cu Central Córdoba, în fața propriilor suporteri.

Clubul argentinian a evitat să ofere detalii publice privind diagnosticul exact al antrenorului, însă presa locală a relatat că Russo suferea de o infecție urinară recurentă. Aceasta i-ar fi agravat starea, mai ales pe fondul bolilor cronice cu care se confrunta încă din 2017, anul în care a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Ulterior, boala s-a extins la vezica urinară, obligându-l să urmeze tratamente periodice și să-și reducă implicarea în activitățile sportive.

După ce starea sa s-a deteriorat semnificativ în septembrie, Russo a intrat în concediu medical, urmând tratamente la domiciliu. Boca Juniors a emis un comunicat oficial luni seară, la ora 21:30, în care confirma situația delicată a antrenorului:

„Club Atlético Boca Juniors informează că Miguel Ángel Russo se află în spitalizare la domiciliu cu prognostic rezervat, primind atenție constantă din partea echipei sale medicale și a personalului medical al clubului. Îl sprijinim pe Miguel și familia sa în această perioadă”.

În urma bolii și a complicațiilor, antrenorul argentinian Miguel Ángel Russo s-a stins pe 8 octombrie 2025, la vârsta de 69 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire profundă în fotbalul sud-american. Clubul de juniori Atletico Boca a scris pe pagina sa un mesaj de rămas bun:

„Clubul Atlético Boca Juniors anunță cu profundă tristețe decesul lui Miguel Ángel Russo. Miguel lasă o amprentă de neșters în istoria clubului nostru și va rămâne mereu un exemplu de bucurie, căldură și dăruire. Suntem alături de familia sa și de cei dragi în aceste momente de durere. Rămas bun pentru totdeauna, dragă Miguel!", au comunicat ei.

Federația Argentiniană de Fotbal și-a exprimat, la rândul său, condoleanțele și „profunda tristețe” față de moartea unuia dintre cei mai respectați antrenori din istoria recentă a sportului.

— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

Născut în Buenos Aires în 1956, Miguel Ángel Russo a fost un nume definitoriu pentru fotbalul argentinian. Ca jucător, a rămas loial unui singur club – Estudiantes de La Plata – echipă pentru care a evoluat între 1975 și 1988.

A făcut parte dintr-o generație de mijlocași remarcabili, alături de Alejandro Sabella, Marcelo Trobbiani și José Daniel „Bocha” Ponce. Deși a fost convocat la echipa națională, nu a fost selectat pentru Cupa Mondială din 1986, condusă de Diego Maradona.

Ani mai târziu, Russo a vorbit deschis despre acel moment: „Era furios că a fost dat afară, dar antrenorul emblematic Carlos Bilardo i-a spus: «În ziua în care vei deveni antrenor, vei înțelege, cum nu ai mai făcut-o niciodată». Și mai târziu, am înțeles.”

După retragerea ca jucător, Russo a urmat o carieră de antrenor diversificată, marcându-se prin profesionalism și echilibru. A condus echipe importante din Argentina – printre care Lanús, Rosario Central, Vélez Sarsfield și San Lorenzo – dar și cluburi internaționale din Mexic, Chile, Columbia, Peru, Paraguay și Arabia Saudită.

Cea mai mare realizare a lui Miguel Ángel Russo rămâne câștigarea Cupei Libertadores în 2007, pe banca tehnică a celor de la Boca Juniors. A fost ultimul titlu continental al clubului până în prezent și un moment care i-a consolidat reputația drept unul dintre cei mai inspirați tehnicieni ai Argentinei.

În 2017, în timp ce antrena Millonarios în Columbia, Russo a fost diagnosticat cu cancer. În ciuda bolii, a continuat să lucreze, conducând echipa spre titlul de campioană și câștigarea Superligii Argentinei în februarie 2018. În interviurile sale, antrenorul spunea adesea:

„Fotbalul m-a ajutat să rămân în viață”, o reflecție sinceră asupra felului în care pasiunea pentru sport i-a oferit forța de a lupta.

În ultimii ani, chiar și în perioadele dificile de tratament, Russo a rămas implicat activ în pregătirea echipei Boca Juniors. A fost prezent pe bancă în timpul Campionatului Mondial al Cluburilor FIFA, continuând să-și îndrume jucătorii cu aceeași răbdare și disciplină care l-au consacrat.

Miguel Ángel Russo a fost considerat un apropiat al lui Diego Maradona, alături de care a împărtășit momente memorabile din fotbalul argentinian. Cei doi au avut o relație bazată pe respect și admirație reciprocă, iar Russo a povestit adesea despre legătura lor specială:

„Chiar și Dumnezeu a fost generos, pentru că ultima ovație în picioare a lui Diego a venit pe stadionul lui Boca”, spunea antrenorul într-un interviu.

Mulți dintre cei care l-au cunoscut consideră că această prietenie simbolizează o epocă de aur a fotbalului argentinian, definită de loialitate, pasiune și sacrificiu. În rândul fanilor Boca Juniors, Russo era văzut ca un continuator al spiritului lui Maradona – un lider discret, dar profund dedicat echipei și valorilor clubului.

De-a lungul carierei sale, Miguel Ángel Russo a fost mai mult decât un antrenor de rezultate. A fost un mentor pentru generații de jucători și un simbol al integrității profesionale. Deși nu deținea o vitrină de trofee impresionantă, era recunoscut pentru capacitatea de a revitaliza echipe aflate în dificultate și de a crea un climat de încredere și disciplină.

Printre echipele din afara Argentinei pe care le-a antrenat se numără Universidad de Chile, Unión Deportiva Salamanca, Morelia (Mexic), Millonarios (Columbia), Alianza Lima (Peru), Cerro Porteño (Paraguay) și Al Nassr (Arabia Saudită). În toate aceste experiențe, Russo a fost apreciat pentru rigoarea tactică și pentru modul calm în care gestiona presiunea competițională.

În Argentina și dincolo de granițele sale, Miguel Ángel Russo rămâne un exemplu al unui profesionist dedicat, care a traversat momente dificile fără a renunța la vocația sa.

Moștenirea lui depășește trofeele: ea se măsoară în respectul celor care au lucrat cu el și în dragostea fanilor care îl vor păstra mereu în memoria colectivă a fotbalului mondial.