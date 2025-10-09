Datele publice ale AMEPIP, instituția care supervizează activitatea companiilor de stat, ne arată că majoritatea directorilor generali încasează lunar peste 50.000 de lei brut, adică în jur de 30.000 de lei net. În unele cazuri, veniturile ajung la peste 100.000 de lei pe lună, la care se adaugă bonusuri anuale de sute de mii de lei.

Cel mai mare salariu la stat în luna august l-a avut directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, cu o indemnizație brută de 85.644 lei, adică 50.100 lei net. Pe lângă salariul lunar, acesta poate încasa o indemnizație variabilă anuală de 2,05 milioane lei, ceea ce îi ridică venitul total net anual la aproape 1,8 milioane lei.

Directorul adjunct al Romgaz, Jude Aristotel Marius, și directorul economic, Gabriela Trâmbițaș (cu peste 70.000 lei lunar și bonus anual de 850.000 lei), se numără și ei printre cei mai bine plătiți.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a avut în luna august o indemnizație brută de 80.838 lei, adică aproximativ 50.000 lei net. În anii anteriori, Sterian a declarat venituri nete de aproape 1,9 milioane lei, cea mai mare parte provenind din indemnizațiile variabile anuale.

În transporturi, cele mai mari venituri le-au avut șefii Romatsa. Directorul general a încasat în luna august 142.000 lei brut (peste 83.000 lei net), iar directorul economic – 125.000 lei brut. Ambii pot primi la finalul anului și bonusuri de peste 60.000 lei.

Directorul Autorității Aeronautice Civile, Stoica Octavian, a avut o indemnizație de 110.856 lei, sumă care poate fi dublată printr-o primă anuală similară.

După Romgaz și Transgaz, urmează:

Elcen – 72.459 lei brut (42.000 lei net);

Complexul Energetic Oltenia – circa 105.000 lei brut;

Rasirom (SRI) – 109.980 lei brut;

CN Aeroporturi București – 69.840 lei brut;

Aeroportul Mihail Kogălniceanu – 69.000 lei brut.

În sectorul energetic, indemnizațiile de peste 60.000 lei sunt comune la Hidroelectrica, Conpet, Transelectrica, Energonuclear, Nuclearelectrica, Oil Terminal și Midia G.E.

Cele mai mari bonusuri anuale sunt acordate tot în Energie: