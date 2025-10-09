Conform legislației în vigoare, pensiile vor continua să fie indexate anual, la 1 ianuarie, în funcție de doi indicatori esențiali: rata inflației și 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. Astfel, majorările vor reflecta în mod direct evoluțiile economice și nivelul de trai.

Potrivit specialiștilor, acest mecanism are rolul de a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor și de a asigura o creștere sustenabilă a veniturilor acestora. Simulările realizate de Consiliul Fiscal arată că, între 2026 și 2030, pensiile ar urma să crească anual cu valori cuprinse între 3% și 8%, în funcție de evoluția economică și de nivelul inflației.

„Dacă inflația se menține sub control și salariile vor continua să crească într-un ritm moderat, pensiile vor avea o evoluție constant pozitivă în perioada următoare”, se arată în analiza Consiliului Fiscal.

Aceste estimări oferă pensionarilor un orizont clar de așteptare și permit planificarea financiară pe termen lung.

Estimările privind creșterile pensiilor au fost realizate pe baza evoluției economiei românești și a principalilor indicatori macroeconomici. Potrivit Consiliului Fiscal, pensiile de stat ar urma să fie indexate după cum urmează:

2026: +8%

2027: +4,9%

2028: +3,8%

2029: +3,2%

2030: +3%

Aceste procente sunt estimative și pot fi ajustate în funcție de contextul economic și de deciziile Guvernului din anii respectivi. Totuși, ele oferă o imagine generală a ritmului de creștere.

Reprezentanții Consiliului Fiscal au explicat că modelul de indexare are la bază o formulă automată, ceea ce reduce riscul unor variații politice majore. Pensionarii pot considera aceste cifre o referință orientativă, însă valorile exacte vor depinde de datele macroeconomice finale din fiecare an.

Pe baza prognozelor oficiale, pensionarii pot face o simulare simplă a sumelor pe care le-ar putea primi până în 2030. Estimările variază în funcție de nivelul actual al pensiei și de procentele de creștere preconizate.

Pentru un pensionar care are în prezent o pensie de 2.000 de lei, veniturile lunare ar putea evolua astfel:

2026: 2.160 lei (+8%)

2027: 2.358 lei (+9,2%)

2028: 2.495 lei (+5,8%)

2029: 2.572 lei (+3,1%)

2030: 2.650 lei (+3,0%)

În cazul unui pensionar cu o pensie actuală de 3.000 de lei, simularea arată următoarele valori:

2026: 3.260 lei (+8%)

2027: 3.423 lei (+5,0%)

2028: 3.553 lei (+3,8%)

2029: 3.666 lei (+3,2%)

2030: 3.776 lei (+3,0%)

Pentru cei care încasează în prezent 4.000 de lei, estimările indică:

2026: 4.320 lei (+8%)

2027: 4.536 lei (+5,0%)

2028: 4.708 lei (+3,8%)

2029: 4.872 lei (+3,5%)

2030: 5.003 lei (+2,7%)

În cazul unei pensii actuale de 5.000 de lei, creșterile ar urma să fie următoarele:

2026: 5.400 lei (+8%)

2027: 5.670 lei (+5,0%)

2028: 5.885 lei (+3,8%)

2029: 6.073 lei (+3,2%)

2030: 6.255 lei (+3,0%)

Aceste calcule oferă o imagine clară asupra ritmului de majorare a pensiilor și pot fi utile pentru estimarea bugetului personal în anii următori.

Vârsta standard de pensionare și modificările până în 2035

În prezent, vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei și de 65 de ani pentru bărbați. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet de 35 de ani.

Procesul de egalizare a vârstei de pensionare între femei și bărbați continuă, urmând să se finalizeze în anul 2035. Conform modificărilor intrate în vigoare în ianuarie 2025, femeile pot ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 4 luni. În fiecare an, pragul crește gradual, până când se va atinge egalitatea completă.

Aceste schimbări sunt parte a unei reforme mai ample, care urmărește să aducă sistemul de pensii în echilibru cu evoluțiile demografice și cu standardele europene. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a menține sustenabilitatea sistemului pe termen lung.

Creșterile anuale ale pensiilor oferă o perspectivă pozitivă pentru veniturile seniorilor, chiar dacă valorile exacte pot fi influențate de evoluția inflației și de dinamica salariilor. Mecanismul actual asigură o legătură directă între creșterea economică și nivelul pensiilor, contribuind la o mai bună stabilitate financiară pentru cei aflați la pensie.

Simulările realizate de Consiliul Fiscal arată că, în fiecare an, pensionarii vor beneficia de o majorare a veniturilor, ceea ce poate îmbunătăți calitatea vieții și capacitatea de acoperire a cheltuielilor zilnice. Până în 2030, sistemul de pensii va continua să fie ajustat astfel încât să răspundă noilor realități economice și demografice.