Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat că a început virarea fondurilor pentru principalele beneficii de asistență socială aferente lunii septembrie 2025.

Peste 3,6 milioane de români vor primi plăţi în valoare totală de peste 1,8 miliarde de lei.

Potrivit comunicatului transmis de ANPIS, din totalul sumelor virate, peste 1,17 miliarde de lei sunt destinate celor 3.441.905 beneficiari de alocaţii de stat pentru copii.

Alte peste 576 de milioane de lei vor ajunge la 146.798 de persoane care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului, iar aproximativ 58,6 milioane de lei vor fi plătite celor 75.336 de beneficiari ai stimulentului de inserţie.

Reprezentanţii ANPIS au explicat că „plăţile pentru aceste trei prestaţii sunt efectuate din data de 8 octombrie 2025 pentru beneficiarii care au optat pentru primirea sumelor în cont bancar, iar începând cu 15 octombrie, vor fi distribuite şi prin mandat poştal”.

Începând cu 14 octombrie, ANPIS va vira aproximativ 590 de milioane de lei pentru plata drepturilor aferente celor 934.163 de persoane cu dizabilităţi.

Totodată, din 20 octombrie, instituția va efectua plățile și pentru celelalte beneficii sociale, printre care se numără alocaţia lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, alocaţia de plasament, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu TBC şi venitul minim de incluziune.

ANPIS amintește că în luna august valoarea totală a alocațiilor de stat pentru copii a fost de 1,15 miliarde de lei, cu o sumă medie de 336,56 lei per beneficiar.

În perioada analizată, de acest sprijin au beneficiat 3.445.282 de copii, cei mai mulți fiind în București (355.673) și în județele Iași (195.919), Suceava (131.832), Constanța (120.703), Cluj (120.007) și Bacău (116.885).

Cei mai puțini beneficiari au fost înregistrați în județele Tulcea (30.930), Caraș-Severin (35.576), Mehedinți (35.700) și Covasna (35.896).

Suma medie plătită a avut cea mai mare valoare în Botoșani (344,57 lei), Caraș-Severin (344,08 lei) și Sălaj (341,24 lei).

Conform legislației în vigoare, alocația de stat are caracter universal și este acordată tuturor copiilor cu vârsta de până la 18 ani.

De asemenea, beneficiază și tinerii care au împlinit 18 ani, dar care continuă studiile liceale sau profesionale până la finalizarea acestora.