Alexandru Rogobete a rămas profund șocat când a aflat vestea că fosta directoare a Spitalului de copii Sf. Maria din Iași, concediată doar cu două săptămâni în urmă, urmează să-și recapete postul.

Ministrul Sănătății a declarat că situația reflectă o iresponsabilitate totală și un haos administrativ fără precedent în țară. El a precizat că nimeni din spital nu a putut explica modul în care s-a acționat la apariția primului caz și că documentele au evidențiat clar lipsa de management.

Din acest motiv, el a cerut demiterea managerului și a personalului implicat, inclusiv a șefului de serviciu responsabil de prevenirea și controlul infecțiilor, precum și a șefului ATI. Ministrul a subliniat că, după două săptămâni, conducerea Consiliului Județean Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost capabile să aplice protocolul, considerând această decizie complet irațională, mai ales în contextul măsurilor deja luate și al solicitării sale ferme de demitere.

„În a continua această iresponsabilitate, acest haos administrativ. Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (…) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management. Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (…) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol. Nu cred că era numită politic, era numită de un decident politic. (…) Este noaptea minții, ca după tot ce s-a întâmplat acolo, toate măsurile luate, după, până la urmă solicitarea fermă a ministrului Sănătății, care răspunde de domeniul sănătății, tu, după o săptămână, să vii și să pui în funcție același om sub conducerea căruia a avut loc acest dezastru”, spune ministrul pentru Adevărul.

Veronica Leonte a preluat funcția de director interimar al Spitalului de Copii din Iași. Hotărârea a venit ca urmare a retragerii din funcție a medicului Radu Constantin Luca, care și-a dat demisia la numai o săptămână după numirea sa.

Veronica Leonte activează ca medic în Compartimentul de planificare familială al Spitalului „Cuza Vodă” din Iași și are responsabilități legate de Managementul calității, supraveghind respectarea protocoalelor și procedurilor interne ale unității medicale.

De asemenea, deține expertiză în administrarea serviciilor medicale și în domeniul medicinei muncii.