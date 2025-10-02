Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că avizul pentru unitatea ATI a fost emis ilegal, deoarece în secție nu există chiuvete pentru igienizarea mâinilor personalului. El a mai spus că nu există o metodologie clară pentru decontaminarea periodică a instalațiilor de climatizare și că nu au fost identificate protocoale pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale.

Rogobete a explicat că prima probă pozitivă pentru bacterii a fost confirmată abia la trei săptămâni de la declanșarea infecțiilor. Mai mult, spitalul nu deține avize pentru produsele biocide folosite, iar timpii de acțiune recomandați de producători au fost modificați în protocoalele interne.

„Raportarea infecțiilor nu e o crimă. Nu vine nimeni să amendeze. Din contră, putem să intervenim eficient pentru limitarea lor”, a subliniat ministrul, îndemnând managerii să nu mai ascundă datele reale.

Oficialul a anunțat că a solicitat demiterea managerului spitalului, precum și a șefei ATI, pe care o acuză că ocupă ilegal funcția. Rogobete a calificat situația drept „neglijență în serviciu”, însă a precizat că doar Parchetul General poate stabili răspunderea penală.

„Am solicitat demiterea managerului spitalului, am văzut că s-a întors în poziția de director medical. Solicit public demiterea acestei doamne și din această poziție. Solicit demiterea șefei ATI, care ocupă în acest moment ilegal această poziție”, a spus ministrul. „Din punctul meu de vedere este neglijență în serviciu, dar doar PG poate pune acest diagnostic”, a mai spus oficialul de la Sănătate.

Ministrul a promis un plan național de acțiune pentru reducerea infecțiilor nosocomiale în secțiile ATI. Acesta va include achiziții de materiale, traininguri obligatorii și monitorizare continuă.

Rogobete a spus că în alte țări personalul ATI parcurge anual cursuri și examene pentru prevenirea infecțiilor, iar România trebuie să aplice standarde similare. Totodată, el a anunțat că DSP-urile vor fi reorganizate sau comasate până la sfârșitul anului.

„Putem avea 100 de ordine de ministru, de legi și HG-uri, dacă oamenii din spital nu respectă protocoalele, nu aplică corespunzător protocoalele, chiar dacă au materiale de protecție, dezinfectanți, dacă nu sunt aplicate corespunzător și dacă nu venim cu metode noi de training constant, cu metode de monitorizare continuă, dacă nu există măsuri de corecție în flux continuu, niciodată nu vom ajunge la nivelul țărilor europene unde infecțiile sunt raportate corespunzător și sunt prevenite” „Ideea introducerii în secțiile ATI de personal specializat care să monitorizeze infecțiile. Nu voi renunța la această idee. M-am consultat cu specialiști din alte țări. Acolo pe fiecare secție ATI există fie medic epidemiolog sau asistenți medicali specializați. Asta e o măsură pe care o vom aplica în perioada imediat următoare.” „În alte țări, că tot vrem cu toții o țară ca afară, dar atunci când venim cu măsuri ca afară nu le dorim, în secții ATI personalul parcurge în fiecare an un training dedicat pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale, un training care se finalizează cu un examen”

Ministrul a amintit că Spitalul „Sf. Maria” a mai trecut printr-un focar de infecții în iunie, iar cazul se află acum în analiză la Inspecția Sanitară. El a mai precizat că, în luna octombrie, va începe un control tematic național privind aplicarea protocoalelor pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale, în toate spitalele cu secții ATI.