În cadrul sesiunilor de lucru, șeful statului a explicat că una dintre direcțiile majore de acțiune discutate a vizat măsurile de apărare împotriva dronelor, cu accent pe un proiect ce ar urma să protejeze flancul estic al Europei.

„Cea mai mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe planul de acțiune pe care Comisia Europeană îl va prezenta la Consiliul European de la Bruxelles, în mai puțin de trei săptămâni. Am participat la grupul de lucru pe securitate, unde am prezentat raportul parchetului privind alegerile din noiembrie 2024”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat despre stadiul concret al proiectului numit informal „zidul de drone”, președintele a subliniat că finanțarea și calendarul de implementare se află abia la început. El a menționat că deciziile finale vor fi luate în cadrul Consiliului European.

„Este o discuție preliminară. Cu titlu general, finanțarea pentru Apărare, Ucraina, pentru drone, e o discuție care a început azi și va continua la următorul Consiliu, în decembrie. În ce privește acest sistem de drone pe flancul estic, este o discuție pe partea tehnică, operațională, între miniștrii apărării, care se întâlnesc mult mai des. Treaba Consiliului European e să discute de bani și de calendarul de realizare a măsurilor care se propun”, a declarat șeful statului.

Discuțiile au vizat și experiența dobândită de statele europene în urma războiului din Ucraina, unde tehnologia dronelor a fost utilizată intens. Președintele României a atras atenția că țările membre trebuie să rămână conectate la aceste evoluții tehnologice și să colaboreze pentru schimb de informații și expertiză.

„Nu este suficient doar să ai bani pentru achiziții. Este esențial să rămâi conectat la evoluția acestor tehnologii. Țările europene au deja expertiză în domeniu, iar Ucraina, fiind direct implicată în război, are o capacitate importantă în acest sens. România, ca și celelalte state europene, dorește să colaboreze cu Ucraina și să aibă acces la aceste tehnologii”, a explicat Nicușor Dan.

Oficialii au convenit că implementarea unor sisteme comune antidrone ar reduce vulnerabilitățile și ar întări reziliența întregului bloc comunitar. Astfel, România, aflată la granița estică a Uniunii, ar urma să joace un rol activ în viitoarele structuri de apărare integrate.

Un alt punct de pe agenda reuniunii a vizat parcursul european al Republicii Moldova. Președintele României a amintit că subiectul a fost dezbătut atât în sesiunile plenare, cât și în grupurile de lucru tematice.

„S-a discutat de pașii următori pentru aderarea efectivă a Moldovei la UE”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, accentul a fost pus pe armonizarea legislației și pe identificarea domeniilor în care Chișinăul trebuie să accelereze reformele.

În completare, liderul român a explicat că aceste demersuri sunt esențiale pentru stabilitatea regiunii și pentru consolidarea relațiilor dintre statele membre și cele candidate.

Pe lângă sesiunile oficiale, șeful statului a avut întâlniri bilaterale cu mai mulți lideri europeni. În cadrul discuțiilor purtate cu premierul Suediei, accentul a fost pus pe colaborarea în domeniul industriei de apărare, dar și pe aspecte economice și de securitate.

„Am discutat cu prim-ministrul Suediei despre colaborarea în domeniul industriei de apărare și cu premierul Armeniei despre oportunitățile economice în zona Caucazului. Următoarea reuniune a CPE va avea loc în mai, în Armenia”, a declarat Nicușor Dan.

La finalul reuniunii de la Copenhaga, liderii au stabilit ca următoarea întâlnire a Comunității Politice Europene să fie organizată în Armenia, în luna mai a anului viitor. Până atunci, dezbaterile privind apărarea europeană, sprijinul pentru Ucraina și parcursul Republicii Moldova vor continua în cadrul Consiliului European de la Bruxelles.