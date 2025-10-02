Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență după ce Administrația Națională de Meteorologie și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu.

Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop, care a atras atenția că în 24 de ore cantitățile de precipitații pot depăși de două ori media lunară, ceea ce ar putea provoca viituri și depășiri ale cotelor de inundație.

Meteorologii au emis primul cod roșu de ploi abundente pentru o lună octombrie. În Dolj și Olt, cantitățile de apă pot ajunge la 110 litri pe metru pătrat.

În Capitală și în sud, rafalele de vânt vor atinge 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1500 de metri se anunță ninsori viscolite și depuneri de zăpadă de 30–50 de centimetri.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat că România traversează „o vreme a extremelor meteorologice”, cu fenomene severe în următoarele 48 de ore.

„Vom avea o vreme a extremelor meteorologice în următoarele 24-48 de ore, pentru jumătatea de sud a țării. În primul rând, avem codul roșu care va intra în vigoare în această seară (joi – n.n), la ora 18:00, și va fi în vigoare până mâine seară, în județele Dolj și Olt. Acolo, cantitățile de precipitații vor fi importante, de 100-110 litri/ mp, de două ori față de valorile normale din octombrie. A fost extinsă și aria județelor cu cod portocaliu și chiar prelungită ca timp, până mâine seară, la ora 23:00, atât din perspectiva cantităților de precipitații foarte importante, de peste 70, chiar 90 de litri/ mp. În Capitală și județele din jur vor fi intensificări ale vântului și vorbim de viteză la rafală de 75-85 km/ oră. De asemenea, la munte, la altitudini de peste 1.500 metri vom avea ninsori viscolite, strat consistent de zăpadă, de 30-50 de centimetri”, a spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

INHGA a emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu pentru râurile din sud-vest, Muntenia, Dobrogea și Moldova. În Muntenia, a fost instituit cod roșu pe mai multe cursuri de apă, din cauza ploilor prognozate de peste 100 l/mp.

Specialiștii avertizează că viiturile rapide se pot forma pe râurile mici, cu efecte locale importante, chiar dacă râurile mari beneficiază de lucrări hidrotehnice de protecție.

Administrația Națională „Apele Române” a mobilizat peste 500 de angajați și 75 de utilaje pentru a interveni în caz de inundații. Directorul general Florin Ghiță a declarat că echipele sunt „în stare de alertă și de vigilență maximă” și intervin non-stop pentru protejarea comunităților. Totodată, au fost verificate acumulările de apă și s-a colaborat cu Hidroelectrica pentru gestionarea viiturilor și atenuarea undelor de apă.

Ministerul Mediului a transmis populației să nu depoziteze materiale lângă canalele de scurgere pentru a evita blocarea evacuării apelor. De asemenea, administratorii de acumulări piscicole și de lucrări hidrotehnice au obligația să respecte regulile de exploatare și să monitorizeze permanent construcțiile pentru a preveni incidentele.