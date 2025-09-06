Potrivit meteorologilor, primele avertizări nowcasting vizează județul Arad, unde, până la ora 17:40, localitățile Lipova, Târnova, Bârzava, Tauț, Conop, Păuliș, Ususău și Șiștarovăț se află sub Cod galben de ploi torențiale. Cantitățile de apă sunt estimate între 15 și 25 litri/mp.

Furtunile sunt însoțite de descărcări electrice și de rafale de vânt ce ating viteze de 50–60 km/h. Grindina de 1–2 cm completează tabloul fenomenelor extreme.

Alte zone din județul Arad, precum Chişineu-Criş, Șimand, Sintea Mare, Mișca, Zărand, Socodor și Zerind, intră sub avertizare până la ora 18:15. În același interval, localitățile Ciumeghiu și Avram Iancu din Bihor sunt și ele afectate de furtuni similare.

Nici Maramureșul nu este ocolit. Între orele 17:30 și 18:30, localitățile Borșa, Poienile de Sub Munte și Repedea se află sub Cod galben de averse puternice. Meteorologii anunță ploi de 20–25 litri/mp, vânt cu intensități de 45–50 km/h și grindină de mici dimensiuni.

În paralel cu fenomenele extreme, ANM emite și o atenționare Cod galben de caniculă. Aceasta este valabilă astăzi, între orele 12:00 și 21:00, pentru zece județe: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Timiș.

În aceste zone, temperaturile urcă la valori cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius. Indicele temperatură-umezeală (ITU) atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Aceasta înseamnă un nivel ridicat de disconfort termic, resimțit mai ales de persoanele vulnerabile.

Și Capitala se confruntă astăzi cu vreme călduroasă. Între orele 12:00 și 21:00, termometrele indică între 31 și 33 de grade. Cerul este în mare parte senin, iar vântul suflă slab până la moderat.

Deși nu există avertizări de furtuni sau grindină, meteorologii atrag atenția că temperaturile ridicate creează disconfort, mai ales în orele prânzului.

Specialiștii ANM reamintesc că avertizările nowcasting sunt diferite de alertele obișnuite. Ele vizează fenomene periculoase imediate și sunt emise pentru perioade scurte, de maximum șase ore.

Scopul lor este să permită populației și autorităților locale să reacționeze rapid la schimbările bruște ale vremii.