Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri atenționări cod galben de caniculă pentru 15 județe, valabile între orele 12.00 și 21.00.

Valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana și se va menține în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei. Temperaturile maxime vor fi între 30 și 36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă disconfort termic accentuat.

Pentru sâmbătă, 6 septembrie, ANM a emis o nouă avertizare cod galben, tot în intervalul 12.00 – 21.00, ce vizează Maramureș, Crișana, nordul Banatului și nordul și vestul Transilvaniei. În aceste zone, maximele se vor încadra între 30 și 34 de grade.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi călduroasă vineri și sâmbătă, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi între 31 și 34 de grade. Bucureștiul nu se află sub incidența alertelor meteo pentru intervalele menționate, precizează ANM.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri prognoza pentru perioada 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturile se vor menține peste mediile obișnuite în toată țara, iar precipitațiile vor fi, în general, deficitare. Valul de căldură din aceste zile confirmă tendința: astăzi, în vestul României se vor atinge maxime de până la 37°C.

Între 8 și 15 septembrie, valorile termice vor fi peste normalul perioadei, mai ales în vest și sud, cu ploi locale în regiunile intracarpatice.

În săptămâna 15–22 septembrie, temperaturile vor rămâne ușor mai ridicate decât media, în special în sud, iar ploile vor fi mai abundente în nord și centru.

Pentru intervalul 22–29 septembrie, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu accent pe vest și sud. Precipitațiile vor fi mai reduse decât de obicei, mai ales în nord.

Între 29 septembrie și 6 octombrie, mediile termice se vor menține ușor peste normal, cu valori mai ridicate în sud-vest, iar ploile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, în special în sud.

Valul de căldură persistă în vestul țării, unde maximele ajung la 35–37°C. În Maramureș și nordul Transilvaniei vor fi până la 34°C, iar în restul Transilvaniei temperaturile urcă spre 30°C după dimineți mai reci și cu ceață în depresiuni.

În Oltenia, maximele ajung la 33°C la Drobeta-Turnu Severin, iar în Muntenia sudică și Moldova sudică se vor înregistra 31–32°C, cu soare și vânt moderat. În Moldova nordică și Bucovina, vremea va fi frumoasă, cu 30–31°C ziua și doar 12°C pe timpul nopții.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua rămâne însorită, cu 32°C în Bărăgan și doar 25–26°C pe litoral, unde vântul va fi mai intens.

Vreme caldă și însorită, cu 33°C la amiază și 17°C pe timpul nopții, respectiv 13°C la periferie.

Soare și temperaturi peste media perioadei, fără ploi.

Vreme excelentă de plajă, cu 27–28°C pe uscat și apă la 23–24°C. Vântul va deveni mai insistent spre seară.

Meteorologii atrag atenția că începutul de toamnă păstrează caracteristici estivale. Perioadele lungi de temperaturi ridicate și ploile mai rare decât normal vor avea impact asupra agriculturii, consumului de resurse și confortului termic în orașe.