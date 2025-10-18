Prognoza meteo. În săptămâna 20–27 octombrie, se va înregistra o ușoară încălzire, cu temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă, spune ANM.

Vremea în România: 20 octombrie – 3 noiembrie 2025

20 – 27 octombrie 2025

Temperaturi: Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât mediile specifice acestei perioade, mai ales în regiunile vestice.

Precipitații: Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în nord-vest, apropiate de normal în vest și nord-vest, iar în restul țării se vor înregistra deficit pluviometric.

Vremea în România: 27 octombrie – 10 noiembrie 2025

27 octombrie – 3 noiembrie 2025

Temperaturi: Valorile termice se vor menține ușor mai ridicate decât normal în întreaga țară, inclusiv în primele zile din noiembrie.

Valorile termice se vor menține ușor mai ridicate decât normal în întreaga țară, inclusiv în primele zile din noiembrie. Precipitații: Cantitățile de precipitații vor fi în jurul valorilor normale pentru această perioadă, la nivel național.

3 – 10 noiembrie 2025

Temperaturi: Temperatura medie a aerului va fi ușor peste normal în toate regiunile.

Temperatura medie a aerului va fi ușor peste normal în toate regiunile. Precipitații: Regimul pluviometric va fi local ușor deficitar în sud, sud-vest și est, iar în restul țării va fi apropiat de normal.

Vremea în România: 10 – 17 noiembrie 2025

Temperaturi: Mediile valorilor termice se vor menține ușor peste cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Mediile valorilor termice se vor menține ușor peste cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări. Precipitații: Cantitățile de precipitații vor fi ușor sub media obișnuită în majoritatea regiunilor, potrivit ANM.

De Crăciun 2025, vremea în România se anunță rece, cu temperaturi scăzute în întreaga țară. În București, maximele vor fi în jur de 2–4°C, iar minimele vor coborî până la aproximativ -4°C. În zonele montane, temperaturile vor fi mai scăzute, iar precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În regiunile de câmpie și în sud, există risc de ploaie înghețată, ceea ce poate face drumurile alunecoase și dificile pentru trafic. În general, Crăciunul va fi caracterizat de vreme rece, cu condiții de iarnă în majoritatea regiunilor țării.

Pe 19 octombrie 2025, în România, vremea va fi rece pentru această perioadă, cu temperaturi sub cele normale pentru mijlocul lunii octombrie. În majoritatea regiunilor, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe izolate în centrul și sud-estul țării, dar și în zona Carpaților Orientali, unde la altitudini mari vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări la munte și local în centrul, estul și sud-vestul țării.