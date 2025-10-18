Cererea pentru șoferi străini în România a crescut de trei-patru ori în ultimul an comparativ cu anii precedenți, potrivit TAKT Recruitment, companie specializată în recrutare și management de personal din Asia. Cele mai solicitate sunt persoanele cu permis categoria C/CE/D/DE pentru transport local și internațional, dar și stivuitoriști pentru manipularea mărfii.

România se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite de șoferi profesioniști din Uniunea Europeană. Potrivit UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România), țara are nevoie de aproximativ 70.000 de șoferi de camion, iar deficitul total de conducători auto, incluzând șoferi de TIR, camioane, autobuze, autocare și taxiuri, este estimat la 150.000.

La nivel european, deficitul de șoferi profesioniști se apropie de 500.000. În absența recrutării de angajați din alte țări, acest număr ar putea ajunge la circa 745.000 până în 2028, potrivit Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU). Mai mult, dacă nu se iau măsuri radicale, în următorii cinci ani încă 3,4 milioane de șoferi profesioniști se vor retrage din piața muncii, agravând criza de forță de muncă din sectorul transporturilor.

“Nevoia de șoferi profesioniști este în continuă creștere – atât pentru transportul de marfă, cât și pentru transportul de persoane. Cea mai mare cerere vine din zona transportului internațional de marfă, în special pentru cursele din țările Uniunii Europene, unde angajatorii din România apelează tot mai mult la recrutarea de șoferi din Asia, pentru a acoperi deficitul acut de personal. Lipsa șoferilor sau rotația frecventă a personalului creează dificultăți majore în zona operațională: multe companii nu își pot onora comenzile la timp sau sunt nevoite să refuze contracte noi și nu își pot planifica o expansiune, deși nu duc lipsă de clienți, comenzi sau de camioane, și ar fi un potențial enorm de creștere. În aceste condiții, India a devenit una dintre cele mai importante surse de forță de muncă – șoferii indieni au o pregătire profesională solidă, sunt disciplinați, vorbesc limba engleză și sunt dispuși să lucreze pe termen lung. Noi oferim clienților o procedură completă și personalizată prin care aceștia selectează șoferii dintr-un pol mare de candidați. Astfel, își optimizează costurile de recrutare, nu au griji cu procesul de conformare legală pentru aducerea și integrarea angajaților din India. Șoferii sunt pregătiți și experimentați fiind selectați în funcție de experiență reală și o probă practică în centrul nostru de testare, dotat cu poligon, săli de curs și camere video, atât perimetrale cât și în interiorul camionului”, declară Cosmin Șerban, Managing Director & Co-Founder TAKT Recruitment.

Șoferii profesioniști sunt căutați nu doar de companiile de transport și logistică pentru curse interne și internaționale, ci și de firmele din domeniul producției, pentru transport local și manipularea mărfii.

În special nordul Indiei este recunoscut internațional ca o sursă tradițională de șoferi profesioniști, beneficiind de o cultură solidă a transportului rutier și experiență extinsă în condus pe distanțe lungi și diverse tipuri de vehicule.

„Preselectăm în general un mix de candidați cu experiență în India și în Golf – peninsula Arabă – Dubai, Qatar, Bahrain, Oman, Kuweit, pentru că acolo rigorile de condus și de profesionalism la locul de muncă sunt exigente și pentru că au avut o expunere mai mare la alte țări și le este mai ușor să se adapteze în România. Recrutăm preponderent șoferi originari din regiunea de nord a Indiei, Punjab, unde există o adevărată cultură a camioanelor – mulți dintre ei sunt pasionați de condus și își doresc să ajungă în Europa nu doar pentru bani, ci și pentru a demonstra că fac parte dintr-o elită a profesiei. Se mândresc cu faptul că lucrează în UE și au grijă de camion ca de propriul lor bun. Indienii sunt profesioniști serioși, oameni pașnici, respectuoși și disciplinați. Se adaptează rapid la regulile companiei și respectă procedurile interne, programul de lucru și cerințele legale. Au o atitudine pozitivă și vor să învețe – odată ce înțeleg procesele, le respectă cu strictețe. În plus, nu au sărbătorile noastre, ceea ce le permite să lucreze full-time în perioadele noastre de vârf, august sau decembrie, când tarifele sunt mai mari și atunci companiile au o profitabilitate crescută, explică Cosmin Șerban, Managing Director & Co-Founder TAKT Recruitment.

Șoferii indieni care ajung să lucreze în România sunt aleși cu atenție pe baza experienței, cunoașterii limbii engleze și a situației familiale, ceea ce îi motivează să trimită peste 90% din salariu acasă. Majoritatea candidaților au între 25 și 45 de ani și sunt supuși unui proces riguros de verificare și testare, care include analiza documentelor (inclusiv cazierul), interviuri și probe practice.

Înainte de a ajunge în România, aceștia trec prin teste stricte în centre specializate pentru șoferi profesioniști, organizate de TAKT Recruitment. În aceste centre, candidații urmează instruire teoretică în săli moderne și probe practice pe camioane și autobuze într-un poligon profesional, totul monitorizat prin supraveghere video live. Aceste teste urmăresc să evalueze competențele reale și să asigure respectarea standardelor europene de siguranță și legislație rutieră.

Angajatorii români pot participa direct la recrutare și testare în India sau pot urmări procesul de la distanță, folosind multiple feed-uri video, atât exterioare, cât și amplasate în interiorul vehiculului.

După testare, șoferii indieni urmează cursuri de pregătire privind legislația română și europeană înainte de sosirea în țară. Urmează apoi obținerea avizului de muncă, vizei și permisului de ședere în România, precum și un proces de integrare care le permite să conducă în siguranță și legal, cu sprijinul continuu al TAKT Recruitment.

Pe lângă motivația economică de a rămâne, șoferii din India lucrează în România prin proceduri strict reglementate. Din punct de vedere legal, dreptul lor de ședere este legat de angajator, ceea ce îi face dependenți de acesta pentru a putea locui și munci în țară.

“Se spune informal că ‘nu pot fugi’ – în realitate, nu pot schimba legal angajatorul fără un nou aviz de muncă. Dacă o fac fără respectarea procedurilor, intră în ședere ilegală și riscă deportarea. Există un cadru legal strict: lucrătorii non-UE vin în România pe o viză condiționată, legată de angajator. Nu au voie să schimbe angajatorul decât dacă obțin un nou aviz și un nou permis de ședere, iar în primul an de activitate au nevoie de acordul expres al companiei inițiale. Prin plecarea ‘fără acord’, angajatul străin încălcă legislația de imigrare, riscă să fie deportat, și poate avea interdicție de intrare în România sau în UE până la 5 ani. În plus, firmele care îl primesc la lucru fără acte pot primi amenzi considerabile”, detaliază Cosmin Șerban.

Angajatorii interesați de recrutarea de șoferi profesioniști și lucrători calificați din Asia pot discuta direct cu echipa TAKT Recruitment în cadrul TransLogistica România 2025, cel mai important eveniment dedicat transporturilor și logisticii din regiune, care se va desfășura între 14 și 16 octombrie la ROMEXPO București, Hala B1, Stand 72.

TAKT Recruitment România face parte dintr-un grup internațional specializat în soluții pentru piețele cu deficit de forță de muncă. Activă de peste șase ani în România, compania a recrutat cu succes angajați străini pentru firme din domeniul transporturilor, logisticii, construcțiilor, industriei, petrol și gaze, comerțului, agriculturii, HoReCa și IT.

Compania oferă recrutare etică, formare profesională și integrare a lucrătorilor calificați din Asia și Orientul Mijlociu, printr-o rețea de centre de pregătire și parteneriate cu autorități locale și regionale.

TAKT pune la dispoziția angajatorilor soluții moderne de recrutare pentru șoferi profesioniști C, CE, D și DE, precum și pentru stivuitoriști, mecanici de camioane, electricieni auto, tinichigii, vopsitori și lucrători de depozit. Serviciile acoperă întreg procesul end-to-end: selecție, verificări, testare practică, formare profesională, certificări (CPI, CPC – Cod 95), integrare completă în România și consultanță juridică și de imigrare pentru angajatori.