Un român din Germania a atras atenția asupra unei modificări importante discutate la nivel european. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, el a explicat că o nouă directivă a Uniunii Europene va schimba modul în care sunt recunoscute permisele de conducere între statele membre.

„Oameni buni, foarte mulți m-ați întrebat ce se întâmplă dacă îți iei suspendarea permisului într-o țară străină — mai poți conduce în alta? Ei bine, lucrurile se schimbă total”, spune românul în clipul postat pe TikTok.

El se referă la modificările propuse pentru Directiva Europeană 2006/126/EG, documentul care stabilește regulile privind recunoașterea și echivalarea permiselor de conducere în spațiul comunitar. Până acum, această lege permitea ca un permis emis într-un stat membru să fie recunoscut în toate celelalte țări ale Uniunii.

Noua formă a directivei prevede însă o schimbare esențială: dacă un șofer își pierde dreptul de a conduce într-o țară, suspendarea va fi valabilă automat în toate celelalte state membre.

„Această lege, care până acum permitea recunoașterea reciprocă a permiselor, va fi modificată. Asta înseamnă că, dacă rămâi fără dreptul de a conduce într-o țară, nu vei mai avea voie să conduci în nicio altă țară europeană”, explică românul.

Pentru a clarifica efectele noii reglementări, românul a oferit și un exemplu concret. El a arătat cum o suspendare a permisului într-un stat va avea efect direct și în restul Uniunii Europene.

„Dacă un german merge în concediu în Italia și acolo își pierde dreptul de a conduce, nu va mai putea șofa nici în Germania, nici în alt stat UE. La fel și pentru noi, românii: dacă rămâi fără permis în Germania, chiar dacă ai permis românesc, nu mai poți conduce nici în România și nici în altă țară europeană.”

Această modificare elimină posibilitatea de a folosi permisul național ca soluție de rezervă după o suspendare în alt stat. În prezent, unele persoane profită de diferențele legislative dintre țările membre, reușind să conducă în afara statului unde au fost sancționate.

Prin noua lege, astfel de cazuri vor fi imposibile. Suspendarea sau anularea permisului într-o țară va fi transmisă automat tuturor autorităților europene, iar dreptul de a conduce va fi blocat la nivelul întregii Uniuni.

Deși legea nu a intrat încă pe deplin în vigoare, statele membre sunt obligate să implementeze noul sistem până cel târziu în anul 2027. Germania, potrivit explicațiilor oferite în clip, a început deja procesul de adaptare a legislației interne la noile norme europene.

„Unii zic că schimbarea va fi aplicată chiar mai devreme — în 2025 sau 2026. În orice caz, până în 2027 toate țările vor fi obligate să aplice regula. E nasol pentru cei care au probleme cu permisele”, adaugă românul.

Această sincronizare a sistemelor naționale va fi posibilă datorită unei baze de date comune, prin care informațiile despre suspendări sau interdicții vor fi distribuite automat între autoritățile competente din toate statele UE. Astfel, fiecare țară va ști dacă o persoană are sau nu dreptul de a conduce pe teritoriul european.

Până în prezent, numeroși șoferi au profitat de lipsa unui mecanism unitar de comunicare între statele membre. O suspendare a permisului într-o țară nu era automat recunoscută în alta, ceea ce permitea conducerea legală în afara teritoriului unde fusese aplicată sancțiunea.

Odată cu noua directivă, aceste diferențe vor dispărea. Toate statele vor fi obligate să aplice aceleași reguli și să recunoască deciziile luate de autoritățile din alte țări europene.

Românul din Germania a rezumat această schimbare printr-o frază simplă:

„Nu mai poți fugi de suspendare într-o altă țară”.

El a adăugat că, deși măsura poate părea dură pentru unii, scopul ei este creșterea siguranței rutiere și prevenirea situațiilor în care șoferii sancționați continuă să conducă în alte state.