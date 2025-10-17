Schimbarea culorii unui vehicul – fie prin vopsire, fie prin colantare – nu este doar o chestiune de estetică. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că această modificare are implicații legale imediate, iar proprietarii care nu actualizează informațiile în documentele oficiale riscă sancțiuni la controale sau la inspecția tehnică periodică.

„Orice modificare a culorii originale trebuie raportată și înscrisă în cartea de identitate a vehiculului (CIV)”, subliniază RAR.

Autoritatea precizează că doar culorile standard recunoscute la nivel european pot fi menționate în documente, iar orice altă nuanță trebuie declarată în mod oficial.

Doar zece culori sunt acceptate în documentele mașinii

Conform Directivei 2007/46/CE, în cartea de identitate a vehiculului pot fi trecute doar zece culori de bază: alb, galben, portocaliu, roșu, violet, albastru, verde, gri, maro și negru.

Astfel, dacă o mașină este personalizată cu o nuanță specială – de exemplu, turcoaz, bej, roz metalizat sau un finisaj multicolor –, proprietarul este obligat să declare schimbarea la RAR.

Pentru acest demers, solicitantul trebuie să se prezinte la o reprezentanță RAR, având asupra sa:

-cererea completată și semnată în prezența unui angajat RAR,

-actul de identitate,

-cartea de identitate a vehiculului (CIV).

Dacă persoana care solicită modificarea nu este proprietarul mașinii, trebuie prezentată o împuternicire legală: o delegație în cazul firmelor sau o procura notarială pentru persoanele fizice.

RAR subliniază că programarea la una dintre reprezentanțe este obligatorie, iar completarea corectă a datelor este esențială. Sistemul informatic nu permite continuarea procedurii dacă sunt detectate erori — de exemplu, o greșeală în seria de șasiu sau o dată introdusă incorect.

Neactualizarea culorii mașinii în documentele oficiale poate duce la amenzi sau refuzul eliberării unor documente la viitoarele verificări tehnice. În plus, în cazul unui control rutier sau al unei tranzacții de vânzare-cumpărare, neconcordanța între aspectul vehiculului și informațiile din CIV poate ridica suspiciuni de fals sau de tentative de ascundere a unor daune anterioare.

RAR reamintește că aceste reguli se aplică atât vehiculelor vopsite integral, cât și celor colantate parțial sau complet, dacă aspectul general al culorii s-a modificat.

Reprezentanții RAR recomandă șoferilor să verifice cu atenție toate informațiile atunci când fac o programare online sau telefonic, pentru a evita situațiile în care procedura nu poate fi efectuată.