Așadar, cei care cumpără o mașină second-hand din străinătate trebuie să pregătească un dosar complet, în care să includă mai multe documente obligatorii. În primul rând, este nevoie de cererea tip de înmatriculare, formular standard pe care proprietarul îl completează la depunerea actelor. La aceasta se adaugă buletinul de identitate al solicitantului, prezentat atât în original, cât și în copie, iar dacă altcineva se ocupă de formalități în locul proprietarului, este necesară și o procură notarială care să ateste dreptul de reprezentare.

Un document esențial este contractul de vânzare-cumpărare, care trebuie vizat fiscal și însoțit de dovada luării în evidență a vehiculului. Alături de acesta, în dosar trebuie să se regăsească cartea de identitate a vehiculului (CIV), emisă de Registrul Auto Român (RAR), precum și certificatul de autenticitate, tot de la RAR, valabil la momentul depunerii actelor. În plus, mașina trebuie să aibă inspecția tehnică periodică (ITP) efectuată și valabilă, document ce dovedește că autovehiculul este sigur pentru circulație.

De asemenea, este obligatorie prezentarea poliței de asigurare RCA, în original și copie, iar pentru partea financiară trebuie adăugată dovada plății certificatului de înmatriculare, împreună cu dovada achitării taxei pentru plăcuțele de înmatriculare. În cazul în care mașina este cumpărată de o firmă, dosarul trebuie să includă și certificatul privind plata TVA, emis de autoritățile fiscale.

La acestea se adaugă actele originale ale mașinii din străinătate (cum ar fi talonul și documentele tehnice) și documentele care atestă transportul vehiculului până în România – de pildă, un contract de transport, un document CMR sau o factură aferentă.

Toate aceste acte sunt verificate de autorități înainte ca vehiculul să primească dreptul de circulație. Lipsa unuia singur poate bloca întreaga procedură și duce la refuzul înmatriculării.

„Pentru efectuarea operațiunii, vehiculul trebuie să beneficieze de o carte de identitate a vehiculului valabilă, de un certificat de autenticitate aflat în termenul de valabilitate (cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice), și de inspecție tehnică periodică aflată în termenul de valabilitate”, informează Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Conducerea unui autoturism neînmatriculat este interzisă prin lege. Șoferul riscă dosar penal dacă numerele provizorii – fie eliberate în România, fie în străinătate – au expirat.

Până de curând, persoanele care achiziționau autoturisme din spațiul intracomunitar erau nevoite să se deplaseze la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sălaj pentru a solicita certificatul privind taxa pe valoarea adăugată și să revină câteva ore mai târziu pentru a ridica documentul.

Din fericire, acest drum suplimentar a fost eliminat în urma unui acord încheiat între ANAF Sălaj și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor(SRPCIV) Sălaj.

După implementarea noilor măsuri, certificatul fiscal în format digital este transmis automat către SRPCIV după depunerea documentelor la AJFP. Potrivit autorităților locale, procesul este securizat prin semnătură electronică și durează cel mult patru ore.

Reprezentanții instituțiilor subliniază că schimbarea aduce beneficii directe pentru cetățeni. Înainte, oamenii trebuiau să revină în aceeași zi pentru a ridica certificatul. În prezent, documentul este procesat rapid și ajunge direct la serviciul responsabil de înmatriculare.

„Am încheiat cu ANAF Sălaj un acord prin care cetăţenii nu vor mai fi nevoiţi să facă două drumuri pentru obţinerea certificatului privind taxa pe valoare adăugată în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport. Depun doar dosarul la ANAF, iar apoi certificatul ajunge pe cale electronică la Serviciul de Permise şi Înmatriculări”, a explicat prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan.

Statisticile arată amploarea fenomenului: doar în anul 2025, AJFP Sălaj a emis 4.007 certificate privind taxa pe valoarea adăugată pentru mijloace de transport achiziționate din spațiul intracomunitar.