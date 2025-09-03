Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat public că inspectorii antifraudă ai ANAF, sprijiniți de procurorii DNA, au depistat o rețea specializată în tranzacții ilicite cu autoturisme rulate. Schema pusă la punct de grupare a provocat pierderi majore bugetului de stat, fiind estimat un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei.

Ancheta a scos la iveală o metodă de tip „conductă”, prin care mai multe firme interconectate derulau achiziții intracomunitare de autoturisme. Vehiculele erau aduse din state ale Uniunii Europene și revândute în România fără achitarea taxelor datorate. Practica afecta serios concurența pe piața de profil și aducea dificultăți companiilor care respectă regulile fiscale.

Specialiștii antifraudă au constatat că tranzacțiile erau atent construite pentru a ascunde responsabilitatea directă. Societățile din lanț erau controlate din umbră de aceiași beneficiari reali. Aceștia foloseau mai multe entități comerciale cu roluri prestabilite pentru a diminua urmele financiare.

Mecanismul era utilizat în mod repetat, ceea ce a amplificat valoarea prejudiciului. Fiecare etapă era gândită să facă dificilă identificarea beneficiarilor finali și să blocheze recuperarea sumelor datorate statului. În final, bugetul național era serios prejudiciat, iar autoritățile fiscale erau puse în fața unei fraude majore.

Operațiunea a inclus 17 locații din diferite județe ale țării, vizând firme și persoane implicate în această schemă. Descinderile au avut loc în municipii importante precum Galați, Iași, Cluj și Brașov. Acțiunile au fost coordonate pentru a documenta întreaga rețea și pentru a strânge probe relevante.

Anchetatorii au verificat documente contabile, contracte de vânzare-cumpărare și alte acte folosite în tranzacții. Scopul a fost acela de a demonstra circuitul real al autoturismelor și de a confirma modalitatea prin care era evitată plata TVA. În paralel, au fost identificate persoanele cu rol de decizie în rețea.

Sursele oficiale precizează că această intervenție face parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a fraudei fiscale. Autoritățile subliniază că piața auto second-hand rămâne un sector vulnerabil, predispus la scheme de acest tip. Din acest motiv, controalele vor continua și în alte regiuni ale țării.

Ministrul Finanțelor a ținut să felicite echipele implicate pentru modul în care au documentat cazul.

„Felicit echipele implicate pentru profesionalism și determinarea de a demasca această fraudă”, a transmis Alexandru Nazare într-un mesaj public.

Demnitarul a reamintit că, în ciuda problemelor interne și a unor sincope, misiunea ANAF este fermă. Instituția are datoria să își ducă la îndeplinire atribuțiile, indiferent de presiunile din spațiul public sau de tentativele de a abate atenția.

„Cu toate sincopele şi reglajele interne pe care încă le are de rezolvat, mandatul ANAF este unul clar: să îşi facă treaba, oricât de tare ar fi zgomotul din spațiul public şi unele încercări de deturnare a atenției de la adevăratele probleme”, a subliniat Nazare.

Prin acest mesaj, autoritățile transmit un semnal ferm că frauda fiscală nu va fi tolerată. Cazul recent demonstrează determinarea instituțiilor de a combate schemele care prejudiciază statul și afectează mediul concurențial.