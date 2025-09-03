Cum accesezi un credit cu un contract pe drepturi de autor?
Pentru achiziționarea unei mașini sau a unei locuințe, cei mai mulți dintre români trebuie să facă un credit la bancă. Lucrurile merg destul de ușor pentru cei care au un contract individual de muncă, vechimea potrivită la locul de muncă și un salariu decent.
Totuși, nu toți cei care activează pe piața muncii din România au un astfel de contract, iar cei care doresc să aplice pentru un credit se lovesc de mai multe probleme.
Băncile de la noi acceptă veniturile din drepturi de autor ca sursă de venit eligibilă pentru acordarea unui credit, însă procentul din aceste venituri care este luat în considerare variază semnificativ între instituțiile financiare.
Mai mult, dacă contractul este pe o perioadă determinată de timp, ar putea fi necesare mai multe acte aduse de la locul de muncă.
Procentajul veniturilor din drepturi de autor acceptat de bănci
Procentul din aceste venituri care este luat în considerare variază între 70% și 100%, în funcție de politica fiecărei bănci și de tipul activității desfășurate.
ING
Procentaj venit acceptat: 75% (profesii IT, contabilitate, audit)
Vechime minimă: 12 luni
Banca Transilvania
Procentaj venit acceptat: 95% (profesii liberale) / 80% (alte domenii)
Vechime minimă: 24 luni
BCR
Procentaj venit acceptat: 94%
Vechime minimă: 12–24 luni
BRD
Procentaj venit acceptat: 100% (profesii liberale) / 70–90% (IT)
Vechime minimă: 24 luni
Raiffeisen Bank
Procentaj venit acceptat: 100%
Vechime minimă: 12 luni
OTP Bank
Procentaj venit acceptat: 100%
Vechime minimă: 12 luni
CEC Bank
Procentaj venit acceptat: 100%
Vechime minimă: 12 luni
UniCredit Bank
Procentaj venit acceptat: 100%
Vechime minimă: 12 luni
Vista Bank
Procentaj venit acceptat: 100%
Vechime minimă: 12 luni
Exim Bank
Procentaj venit acceptat: 100%
Vechime minimă: 12 luni
Condiții suplimentare pentru acceptarea veniturilor din drepturi de autor
Pentru a beneficia de un procentaj mai mare din veniturile tale din drepturi de autor, este recomandat să îndeplinești următoarele condiții:
Vechime minimă a activității: majoritatea băncilor solicită o vechime de cel puțin 12 luni în activitatea ta profesională.
Stabilitate financiară: un istoric fără întârzieri la plata ratelor altor credite și fără datorii la bugetul de stat.
Documentație completă: în funcție de bancă, este posibil să fie necesar să depui documente precum CUI PFA, Registrul de încasări și plăți, declarația de impunere și certificatul fiscal de la ANAF.