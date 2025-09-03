Pentru achiziționarea unei mașini sau a unei locuințe, cei mai mulți dintre români trebuie să facă un credit la bancă. Lucrurile merg destul de ușor pentru cei care au un contract individual de muncă, vechimea potrivită la locul de muncă și un salariu decent.

Totuși, nu toți cei care activează pe piața muncii din România au un astfel de contract, iar cei care doresc să aplice pentru un credit se lovesc de mai multe probleme.

Băncile de la noi acceptă veniturile din drepturi de autor ca sursă de venit eligibilă pentru acordarea unui credit, însă procentul din aceste venituri care este luat în considerare variază semnificativ între instituțiile financiare.

Mai mult, dacă contractul este pe o perioadă determinată de timp, ar putea fi necesare mai multe acte aduse de la locul de muncă.

Procentul din aceste venituri care este luat în considerare variază între 70% și 100%, în funcție de politica fiecărei bănci și de tipul activității desfășurate.

ING Procentaj venit acceptat: 75% (profesii IT, contabilitate, audit) Vechime minimă: 12 luni

Banca Transilvania Procentaj venit acceptat: 95% (profesii liberale) / 80% (alte domenii) Vechime minimă: 24 luni

BCR Procentaj venit acceptat: 94% Vechime minimă: 12–24 luni

BRD Procentaj venit acceptat: 100% (profesii liberale) / 70–90% (IT) Vechime minimă: 24 luni

Raiffeisen Bank Procentaj venit acceptat: 100% Vechime minimă: 12 luni

OTP Bank Procentaj venit acceptat: 100% Vechime minimă: 12 luni

CEC Bank Procentaj venit acceptat: 100% Vechime minimă: 12 luni

UniCredit Bank Procentaj venit acceptat: 100% Vechime minimă: 12 luni

Vista Bank Procentaj venit acceptat: 100% Vechime minimă: 12 luni

Exim Bank Procentaj venit acceptat: 100% Vechime minimă: 12 luni



Pentru a beneficia de un procentaj mai mare din veniturile tale din drepturi de autor, este recomandat să îndeplinești următoarele condiții: