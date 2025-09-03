Banca Comercială Română (BCR) marchează o premieră pe piața bancară locală: clienții săi pot solicita bani din orice cont bancar în lei, folosind exclusiv numărul de telefon al destinatarului, prin noua funcționalitate RoPay Alias integrată în aplicația George.

Această opțiune a devenit posibilă odată cu lansarea RoPay 2.0, schema de plăți instant dezvoltată de TRANSFOND și autorizată de Banca Națională a României, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2025.

„Prin lansarea funcționalității de solicitare bani prin RoPay Alias, BCR deschide drumul către o nouă etapă a interoperabilității între bănci. Este o soluție care simplifică semnificativ viața clienților, pentru că le permite să trimită sau să solicite bani instant, doar pe baza numărului de telefon, indiferent de banca în care are cont prietenul sau partenerul lor, cu condiția ca instituția să fie înrolată în schemă. Este încă un pas prin care întregul sistem bancar românesc devine mai conectat, mai rapid și mai accesibil, pentru care le mulțumim partenerilor noștri de la TRANSFOND”, a declarat Petruț Lixandru, Director Adjunct Distribuție Retail, BCR.

Funcționalitatea „Solicită bani” permite clienților să trimită o cerere de plată prin introducerea sumei și a numărului de telefon al persoanei vizate. Aceasta primește instant o notificare și poate confirma transferul pe loc, fără a fi nevoie de IBAN sau alte date suplimentare.

Noua opțiune completează pachetul de plăți Person2Person (P2P) deja disponibil în George, care include:

Plată prin RoPay – scanare cod QR: utilizatorul scanează codul QR, verifică și confirmă;

Încasare prin RoPay – generare cod QR: se generează un cod QR cu suma dorită, pe care plătitorul îl scanează;

Solicitare bani prin Alias (număr de telefon): introducerea sumei și a numărului de telefon, urmată de notificare push și confirmare instant;

Plata pe baza numărului de telefon: completarea sumei și a numărului de telefon al beneficiarului, cu transfer instant în contul acestuia.

Prin aceste soluții, BCR urmărește să stimuleze incluziunea financiară și digitalizarea ecosistemului de plăți din România. Accesul la serviciile RoPay este disponibil direct în aplicația George, iar detalii suplimentare pot fi consultate aici.

Banca Comercială Română oferă servicii financiare printr-o rețea de 319 unități retail, 20 centre de afaceri și 18 birouri mobile dedicate companiilor. Peste 70% dintre sucursale operează exclusiv prin echipamente cashless, iar clienții au acces la o rețea națională de circa 2.000 de ATM-uri și mașini multifuncționale, completată de servicii integrate de Internet banking, Mobile banking, Phone banking și E-commerce.

Prin acest pas, BCR își consolidează poziția de inovator pe piața bancară, aducând mai aproape de clienți un sistem de plăți instant, simplu și sigur, care transformă numărul de telefon într-o veritabilă cheie digitală pentru transferul de bani.