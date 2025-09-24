Salt Bank a introdus RoPay, un serviciu național care face transferurile în lei mult mai ușoare. Cu RoPay, poți trimite și primi bani imediat, chiar și între bănci diferite, doar cu numărul de telefon.

E la fel de simplu ca atunci când trimiți un mesaj sau o poză unui prieten. Nu mai trebuie să cauți IBAN-uri lungi: intri în aplicația de banking, alegi numărul de telefon din agenda ta și banii ajung instant.

Prin aplicația Salt, cu RoPay poți:

trimite sau primi bani folosind doar numărul de telefon, fără IBAN;

face transferuri rapide, sigure și fără comision, inclusiv către alte bănci (dacă și destinatarul are RoPay);

primi sau trimite cereri de plată, atât între prieteni, cât și la magazinele online care acceptă RoPay.

„RoPay este o soluţie naţională care face plăţile mai simple şi mai fireşti pentru toată lumea. Pentru clienţi, impactul se simte imediat – trimiţi bani la fel de uşor cum trimiţi un mesaj. Iar pentru noi, la Salt, e un pas în plus prin care ducem mai departe promisiunea de a face banking, dar cum vrei tu”, explică Robert Anghel, Chief Business Officer Salt Bank.

RoPay este un proiect făcut împreună de TRANSFOND și Asociația Română a Băncilor, alături de băncile care au plăți instant. Totul funcționează sub supravegherea acestor instituții și cu aprobarea Băncii Naționale a României (BNR).

„RoPay transformă plăţile instant într-o experienţă naturală pentru toţi românii. Suntem mândri să fim parteneri ai băncilor în această inovaţie, aducând simplitate, siguranţă şi viteză în fiecare transfer. Prin RoPay, ne propunem să consolidăm infrastructura naţională de plăţi, să creăm standarde de interoperabilitate între bănci şi să susţinem digitalizarea serviciilor financiare”, a adăugat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

Pentru a lansa RoPay, Salt Bank a lucrat cu Montran, o companie care face sisteme de plăți pentru bănci și care furnizează și soluțiile centrale pentru RoPay și plăți instant.

Cu RoPay, totul e mai simplu: fie că împarți nota cu prietenii sau dai banii înapoi pe loc, transferurile se fac imediat. Practic, RoPay ușurează plățile de zi cu zi pentru români.

„Am fost alături de Salt Bank încă de la început, oferind sistemele noastre pentru fluxurile de plăţi naţionale şi internaţionale. Ne bucurăm că Salt Bank s-a numărat printre primii care au adoptat serviciul RoPay pe bază de număr de telefon şi că a ales să continue colaborarea cu Montran. La fel ca în proiectele anterioare, am livrat tehnologii moderne, cloud-native, containerizate în AWS”, a punctat Irina Cârcu, Director Regional Vânzări, Montran.

Salt Bank este prima bancă 100% digitală și 100% românească. Face parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, cel mai mare din Europa de Sud-Est, și oferă servicii financiare moderne, bazate pe tehnologie și respectarea regulilor.

Lansată pe 4 aprilie 2024, banca a trecut în mai puțin de un an de 500.000 de clienți. Scopul ei este clar: să ofere „banking, dar așa cum îți dorești tu”.