Raiffeisen Bank România introduce pe piață un nou produs de economisire în lei, disponibil exclusiv pentru clienții noi care deschid simultan un pachet de cont curent. Aceștia beneficiază de o dobândă anuală de 6%, garantată până la 31 martie 2026, precum și de un bonus financiar de până la 300 de lei.

Noua ofertă se adresează persoanelor fizice și este disponibilă începând cu luna septembrie 2025. Prin deschiderea pachetului de cont curent împreună cu un cont de economii în lei, clienții accesează o dobândă preferențială de 6% pe an, garantată pe întreaga perioadă a campaniei. După 31 martie 2026, conturile vor fi remunerate cu dobânda standard valabilă la acel moment.

„Serviciile bancare trebuie să fie facile. Cu un simplu click, clienții care își deschid acum un pachet de cont curent pot să deschidă noul cont de economii cu dobândă 6%, un instrument financiar digital sigur și accesibil. Având în vedere interesul sporit din ultima perioadă pentru economisire, Raiffeisen Bank vine cu o soluție care dublează siguranța economisirii cu beneficii clare și accesibile, în completarea portofoliului nostru de produse dedicate întregii familii. Pentru că nevoile clienților noștri devin tot mai complexe, avem o preocupare continuă să ajutăm familiile din România să aibă un viitor financiar mai bun și să își construiască încă de la început obiceiuri financiare sănătoase”, a declarat Andra Ion, Director Executiv Planificare Personală Financiară, Raiffeisen Bank.

Contul de economii cu dobândă promoțională de 6% este disponibil exclusiv online, prin aplicația Smart Mobile, începând cu 1 septembrie 2025. Deschiderea se realizează printr-un flux 100% digital, fără costuri pentru clienți.

Pe lângă dobânda preferențială, clienții noi pot obține stimulente financiare suplimentare, în valoare de până la 300 de lei, în funcție de utilizarea serviciilor asociate:

150 lei pentru deschiderea pachetului de cont curent cu card de debit Visa și a unui cont de economii în lei și/sau a unui depozit la termen (în lei, euro sau dolari americani);

50 lei pentru efectuarea a cel puțin unei tranzacții cu cardul la comercianți (POS sau online) în luna deschiderii contului;

100 lei pentru efectuarea a minimum 10 tranzacții cu cardul în primele 3 luni de la deschiderea contului.

Clienții care aleg noul cont de economii pot activa gratuit și serviciul Saving Box. Acesta direcționează automat, la fiecare plată cu cardul de debit, o parte din valoarea tranzacției către contul de economii, unde se aplică dobânda anuală promoțională de 6%.

Toate condițiile și caracteristicile noului produs pot fi consultate pe site-ul oficial al băncii: www.raiffeisen.ro.

Raiffeisen Bank este o bancă universală de top, cu o capitalizare și lichiditate solide, care deservește aproximativ 2,3 milioane de clienți persoane fizice și juridice. De peste 25 de ani, instituția sprijină economia românească prin produse și servicii financiare adaptate nevoilor pieței. Banca își asumă responsabilitatea socială prin susținerea a cinci direcții majore de dezvoltare: educație, ecologie urbană, sport ca stil de viață sănătos, inovație, artă și cultură.

