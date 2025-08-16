România și Bulgaria au primit recent evaluarea privind situația lor economică, într-un mod asemănător unui examen susținut la Economie, realizat de agenția Fitch.

Potrivit lui Radu Georgescu, România a așteptat rezultatele cu tensiune, conștientă că pregătirea a fost insuficientă.

În timpul evaluării, România a abordat subiectele deficit bugetar, deficit de cont curent, deficit comercial și inflație fără o strategie clară.

Rezultatul a fost un punctaj negativ: „Minus 5”, notează Georgescu. Fitch a subliniat, potrivit lui Georgescu, că România trebuie să înceapă să implementeze politici economice solide dacă nu vrea să rămână „corigent”, marcând cu roșu principalele domenii care necesită corecții: deficit bugetar, deficit de cont curent, deficit comercial și inflația.

”Romania a luat minus 5. Profesorul Fitch ii spune – Iti dau minus 5. Dar sa stii ca nu mai merge asa, Romania. Trebuie sa incepi sa inveti daca nu vrei sa ramai corigent. Profesorul incercuieste cu rosu pe lucrare subiectele scrise de Romania: deficit bugetar, deficit de Cont Curent , deficitul comercial, inflatia. Pe scurt, corecteaza toate subiectele de la examen. Bulgaria a primit si ea rezultatul la examen. Bulgaria iese din clasa cu zambetul pana la urechi. Stie ca a invatat. Are caietele pline de notite frumos subliniate”, spune acesta.

În schimb, Bulgaria a obținut un rezultat pozitiv, un 8+, reflectând o pregătire temeinică și abordarea corectă a acelorași subiecte.

Radu Georgescu precizează că profesorul Fitch a apreciat modul sistematic în care Bulgaria a analizat deficitul bugetar, deficitul de cont curent, deficitul comercial și inflația, sugerând că menținerea acestei metodologii ar putea conduce la rezultate și mai bune în viitor.

”Bulgaria a luat 8 plus. Profesorul Fitch ii spune – Bravo, Bulgaria. Iti dau 8 plus. Daca vei invata la fel, la urmatorul examen sigur vei primi 9. Profesorul lauda Bulgaria cum a abordat subiectele examenului: deficit bugetar, deficit de Cont Curent , deficitul comercial, inflatia”, continuă acesta.

Radu Georgescu a venit și cu o concluzie la postarea sa. Economistul a dezvăluit că primește adesea întrebări la articolele sale de tipul: ce ar trebui să facă România pentru a ieși din actuala criză economică?

Răspunsul este simplu, spune Georgescu. Țara noastră trebuie să urmeze exemplul Bulgariei, să deschidă o carte de economie și să înceapă să aplice ceea ce este scris acolo.