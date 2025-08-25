România înregistrează cel mai mare deficit de cont curent din Europa, reflectând diferența dintre banii care ies și cei care intră în țară prin relațiile comerciale de import-export. În 2024, aproximativ 30 de miliarde de euro au părăsit România, o sumă comparabilă cu totalul fondurilor primite de la UE în ultimii 10 ani, inclusiv PNRR și alte fonduri europene.

În 2025, deficitul de cont curent a crescut cu 20%, iar, în mod normal, cursul euro ar fi trebuit să se aprecieze. Totuși, politica monetară aplicată a menținut cursul stabil, contrastând cu strategia altor țări, precum SUA, Elveția sau China, care utilizează o monedă mai slabă pentru a stimula exporturile.

„Lectia zilnica de economie

Multa lume ma intreaba ce se va intampla din punct de vedere economic in Romania

Si cum sa se protejeze din punct de vedere financiar Daca intelegi ce reprezinta graficul din poza, inseamna ca stii ce se va intampla

Poti sa nu mai citesti acest articol

In articol explic pentru cei care nu stiu ce reprezinta acest grafic

Sa incepem Din pacate, in anii urmatori se vor sparge toate anomaliile economice din ultimii 7-8 ani

Aceste implozii vor genera probleme mari sociale

Multe familii si companii vor fi impactate", a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Comparativ, Turcia are un deficit de cont curent similar, iar evoluția lirei turcești oferă un punct de referință pentru posibilele ajustări viitoare ale cursului euro în România.

România înregistrează cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, aproximativ 9%, în contextul unei creșteri economice de doar 1%. Această combinație este considerată anormală, deoarece fără deficit, economia ar fi în scădere semnificativă.

În primele șase luni ale anului 2025, Ministerul de Finanțe a împrumutat 7 miliarde de euro de la băncile străine și a vândut acești bani pe piața internă pentru a menține cursul euro. Totuși, Georgescu avertizează că această schemă nu mai poate fi menținută pe termen lung, în condițiile în care UE și agențiile de rating cer reducerea deficitului bugetar.

„La sfarsit iti spun cum ma protejez eu

1 Anomalia nr 1

Cursul euro este fixat de cativa ani

In anul 1 de la ASE se invata corelatia dintre Contul Curent si valoarea monedei din acea tara

Contul Curent arata cati bani ies/ intra in acea tara din relatii comerciale import – export Cu cat deficitul de Cont Curent este mai mare cu atat moneda locala este mai slaba

Vezi in imagine ca Romania are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa

In 2024 au iesit din Romania 30 miliarde euro pe relatia comerciala

Aceasta suma este aproximativ egala cu suma primita de la UE in ultimii 10 ani

Adunat PNRR cu fonduri europene Probabil ca stii ca Romania este obligata de UE si agentiile de risc sa reduca deficitul de Cont Curent

Romania le-a pregatit o surpriza

In 2025 deficitul de Cont Curent a crescut cu 20%

In mod normal, cursul euro ar trebui sa creasca in fiecare zi

Cursul euro a fost stabil pe baza anomaliei de la punctul 2 In mod curios, Romania a avut o politica monetara opusa altor tari care se lupta pentru a avea o moneda mai slaba pentru a incuraja exporturile ( cateva exemple US, Elvetia, China etc)

Nu vreau sa spun cat am bugetat eu cursul euro pentru anul 2026, deoarece nu vreau sa generez un haos si mai mare

Pot doar sa spun ca Turcia are un deficit de Cont Curent similar cu al Romaniei

Daca esti curios, poti sa vezi evolutia lirei turcesti”, a subliniat economistul.

Din perspectiva sa, protecția împotriva turbulențelor economice presupune plasarea economiilor în depozite în euro și menținerea unui nivel ridicat de performanță profesională. În acest fel, doar cei din top 10% din domeniul lor vor putea trece mai ușor peste efectele viitoare ale corecțiilor economice.

„Anomalia nr 2

Deficitul bugetar

Romania are cel mai mare deficit bugetar din UE

Despre deficit bugetar se invata tot in anul 1 de la ASE

Este o anomalie sa ai deficit bugetar de 9% si o crestere economica de doar 1%

Asta inseamna ca fara deficit bugetar Romania ar avea o scadere a economiei foarte mare In primele 6 luni din 2025 Ministerul de Finante a imprumutat 7 miliarde euro de la bancile straine

Acesti bani sunt vanduti pe piata din Romania

In acest fel se mentine cursul euro

Dar aceasta schema nu mai poate merge

Banuiesc ca stii ca UE si toate agentiile de risc ne obliga sa reducem deficitul bugetar 3 Cum ma pregatesc eu

Am explicat de mai multi ani ca toti banii mei sunt in depozite in euro

Toate creditele mele sunt in euro, am explicat de multe ori de ce fac acest lucru

Din punct de vedere profesional trebuie sa fim in top 10% din domeniul nostru

Acestia vor fi singurii care vor trece mai usor peste turbulentele economice”, a conchis acesta.

