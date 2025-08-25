România înregistrează cel mai mare deficit de cont curent din Europa, reflectând diferența dintre banii care ies și cei care intră în țară prin relațiile comerciale de import-export. În 2024, aproximativ 30 de miliarde de euro au părăsit România, o sumă comparabilă cu totalul fondurilor primite de la UE în ultimii 10 ani, inclusiv PNRR și alte fonduri europene.
România se va confrunta cu turbulențe economice majore în următorii ani
În 2025, deficitul de cont curent a crescut cu 20%, iar, în mod normal, cursul euro ar fi trebuit să se aprecieze. Totuși, politica monetară aplicată a menținut cursul stabil, contrastând cu strategia altor țări, precum SUA, Elveția sau China, care utilizează o monedă mai slabă pentru a stimula exporturile.
„Lectia zilnica de economie
Multa lume ma intreaba ce se va intampla din punct de vedere economic in Romania
Si cum sa se protejeze din punct de vedere financiar
Daca intelegi ce reprezinta graficul din poza, inseamna ca stii ce se va intampla
Poti sa nu mai citesti acest articol
In articol explic pentru cei care nu stiu ce reprezinta acest grafic
Sa incepem
Din pacate, in anii urmatori se vor sparge toate anomaliile economice din ultimii 7-8 ani
Aceste implozii vor genera probleme mari sociale
Multe familii si companii vor fi impactate”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.
Comparativ, Turcia are un deficit de cont curent similar, iar evoluția lirei turcești oferă un punct de referință pentru posibilele ajustări viitoare ale cursului euro în România.
România înregistrează cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană
România înregistrează cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, aproximativ 9%, în contextul unei creșteri economice de doar 1%. Această combinație este considerată anormală, deoarece fără deficit, economia ar fi în scădere semnificativă.
În primele șase luni ale anului 2025, Ministerul de Finanțe a împrumutat 7 miliarde de euro de la băncile străine și a vândut acești bani pe piața internă pentru a menține cursul euro. Totuși, Georgescu avertizează că această schemă nu mai poate fi menținută pe termen lung, în condițiile în care UE și agențiile de rating cer reducerea deficitului bugetar.
„La sfarsit iti spun cum ma protejez eu
1 Anomalia nr 1
Cursul euro este fixat de cativa ani
In anul 1 de la ASE se invata corelatia dintre Contul Curent si valoarea monedei din acea tara
Contul Curent arata cati bani ies/ intra in acea tara din relatii comerciale import – export
Cu cat deficitul de Cont Curent este mai mare cu atat moneda locala este mai slaba
Vezi in imagine ca Romania are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa
In 2024 au iesit din Romania 30 miliarde euro pe relatia comerciala
Aceasta suma este aproximativ egala cu suma primita de la UE in ultimii 10 ani
Adunat PNRR cu fonduri europene
Probabil ca stii ca Romania este obligata de UE si agentiile de risc sa reduca deficitul de Cont Curent
Romania le-a pregatit o surpriza
In 2025 deficitul de Cont Curent a crescut cu 20%
In mod normal, cursul euro ar trebui sa creasca in fiecare zi
Cursul euro a fost stabil pe baza anomaliei de la punctul 2
In mod curios, Romania a avut o politica monetara opusa altor tari care se lupta pentru a avea o moneda mai slaba pentru a incuraja exporturile ( cateva exemple US, Elvetia, China etc)
Nu vreau sa spun cat am bugetat eu cursul euro pentru anul 2026, deoarece nu vreau sa generez un haos si mai mare
Pot doar sa spun ca Turcia are un deficit de Cont Curent similar cu al Romaniei
Daca esti curios, poti sa vezi evolutia lirei turcesti”, a subliniat economistul.
Protecția împotriva turbulențelor economice presupune plasarea economiilor în depozite în euro
Din perspectiva sa, protecția împotriva turbulențelor economice presupune plasarea economiilor în depozite în euro și menținerea unui nivel ridicat de performanță profesională. În acest fel, doar cei din top 10% din domeniul lor vor putea trece mai ușor peste efectele viitoare ale corecțiilor economice.
„Anomalia nr 2
Deficitul bugetar
Romania are cel mai mare deficit bugetar din UE
Despre deficit bugetar se invata tot in anul 1 de la ASE
Este o anomalie sa ai deficit bugetar de 9% si o crestere economica de doar 1%
Asta inseamna ca fara deficit bugetar Romania ar avea o scadere a economiei foarte mare
In primele 6 luni din 2025 Ministerul de Finante a imprumutat 7 miliarde euro de la bancile straine
Acesti bani sunt vanduti pe piata din Romania
In acest fel se mentine cursul euro
Dar aceasta schema nu mai poate merge
Banuiesc ca stii ca UE si toate agentiile de risc ne obliga sa reducem deficitul bugetar
3 Cum ma pregatesc eu
Am explicat de mai multi ani ca toti banii mei sunt in depozite in euro
Toate creditele mele sunt in euro, am explicat de multe ori de ce fac acest lucru
Din punct de vedere profesional trebuie sa fim in top 10% din domeniul nostru
Acestia vor fi singurii care vor trece mai usor peste turbulentele economice”, a conchis acesta.
Postarea poate fi vizualizată aici.