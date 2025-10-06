Potrivit datelor comunicate de Banca Națională a României, cursul de schimb pentru luni a arătat o ușoară creștere a valorii leului față de moneda unică europeană.

Euro a fost calculat la 5,0886 lei, în scădere cu 0,03 bani comparativ cu cotația precedentă, de 5,0889 lei. Această variație modestă menține cursul într-un interval relativ stabil, semnalând o ușoară consolidare a monedei naționale în raport cu euro.

În același timp, analiștii economici notează că stabilitatea leului în fața monedei europene reflectă, într-o anumită măsură, politica monetară actuală a BNR, precum și fluxurile valutare din piață.

Pe termen scurt, mișcările reduse ale cursului sunt influențate mai degrabă de cererea și oferta de valută din sistemul bancar decât de factori externi.

Pentru companiile care operează în zona euro, aceste variații minore pot fi avantajoase, oferind predictibilitate în derularea contractelor comerciale și în planificarea costurilor. Totodată, pentru cetățenii care călătoresc sau efectuează plăți în euro, impactul direct al modificării este aproape nesemnificativ la acest nivel de variație.

Dacă, în raport cu euro, leul s-a apreciat ușor, evoluția față de dolarul american a fost inversă. Moneda americană a fost cotată la 4,3619 lei, în creștere cu 2,70 bani, adică un avans de 0,62% față de cursul de vineri, care fusese de 4,3349 lei.

Creșterea dolarului reflectă tendințele internaționale din piețele valutare, unde moneda americană continuă să fie susținută de politicile monetare ale Rezervei Federale și de apetitul investitorilor pentru activele considerate sigure.

În contextul global actual, dolarul se menține puternic, ceea ce determină presiuni ușoare asupra monedelor emergente, inclusiv asupra leului.

Pentru cei care dețin economii sau împrumuturi denominate în dolari, această evoluție implică o creștere a costurilor conversiei și, implicit, un impact asupra cheltuielilor externe. De asemenea, importurile din spațiul dolarului pot deveni mai costisitoare, ceea ce ar putea influența indirect prețurile unor bunuri de pe piața locală.

Leul s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, moneda fiind calculată la 5,4593 lei, în urcare cu 1,90 bani (0,34%) comparativ cu cotația anterioară, de 5,4403 lei. Mișcarea francului confirmă tendința de întărire a monedelor considerate de refugiu, în perioadele de volatilitate internațională, arată BNR.

În paralel, gramul de aur a consemnat o creștere semnificativă, ajungând la 552,7057 lei, de la 538,1818 lei în ședința precedentă. Majorarea de 14,5239 lei (2,69%) marchează un nou nivel-record al metalului prețios pe piața locală.

Specialiștii asociază această evoluție cu tensiunile economice globale și cu cererea ridicată pentru active sigure, precum aurul, în condițiile unei incertitudini crescute pe piețele financiare internaționale.

Indicele ROBOR la trei luni, indicatorul utilizat pentru calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de 2019, a rămas neschimbat la nivelul de 6,50%. De asemenea, ROBOR la șase luni a stagnat la 6,65%, potrivit datelor transmise de BNR.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în moneda națională. Evoluția acestuia depinde în principal de nivelul de lichiditate din sistemul bancar și de politica de dobânzi a BNR.

În ceea ce privește Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), acesta va fi de 6,06% pentru perioada 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025, urmând să scadă ulterior la 5,68%.

IRCC este calculat trimestrial, în funcție de dobânda medie zilnică la care se împrumută băncile între ele, și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.

Prin urmare, stabilitatea ROBOR și tendința descendentă a IRCC pot oferi o perspectivă de echilibru pentru debitorii cu credite în lei, chiar dacă presiunile valutare externe continuă să influențeze piața financiară internă.