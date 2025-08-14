Bulgaria se află într-un moment strategic, iar experții în turism și autoritățile locale consideră că adoptarea euro poate transforma semnificativ economia locală, în special sectorul turistic.

Potrivit specialiștilor, țara are acum șansa de a atrage atât investitori, cât și vizitatori internaționali, printr-o promovare intensă a patrimoniului său cultural, a evenimentelor locale și a ofertelor ecologice.

Primarul orașului Kyustendil, Ognyan Atanasov, a subliniat că intrarea Bulgariei în Schengen a adus deja o creștere a numărului de turiști și că momentul actual cere o strategie de promovare ambițioasă, menită să prezinte Bulgaria în cea mai atractivă lumină posibilă.

Marin Kirov, primarul din Tsarevo, a completat că sunt necesare și măsuri legislative care să faciliteze accesul la fonduri europene și să maximizeze beneficiile noii poziții a Bulgariei în zona euro.

În același timp, Polina Karastoyanova, director general al Consiliului Național Turismului, a atras atenția asupra faptului că perioada de interes sporit al partenerilor europeni asupra Bulgariei este limitată la câteva luni, ceea ce impune acțiuni rapide pentru atragerea turiștilor și investitorilor.

Datele oficiale susțin optimismul autorităților: în primele cinci luni de la aderarea la Schengen, sosirile turiștilor străini au înregistrat o creștere anuală de aproape 7%. Experții consideră că valorificarea acestei oportunități prin strategii coerente de marketing și dezvoltare infrastructurală poate consolida Bulgaria ca destinație de top, cu efecte benefice pe termen lung pentru economie și turism.

În perspectiva aderării Bulgariei la zona euro la 1 ianuarie 2026, autoritățile locale au stabilit reguli stricte pentru retailerii din țară. Începând cu 8 august 2025, toate magazinele, fizice și online, trebuie să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro. Măsura va rămâne valabilă până pe 8 august 2026.

Noile reglementări urmăresc să împiedice creșterile nejustificate de prețuri și să protejeze consumatorii în perioada de tranziție. Prețurile în cele două monede trebuie să fie afișate unul lângă altul, folosind același font, mărime și culoare, iar ofertele promoționale să fie marcate separat. Excepții fac doar taxiurile, stațiile de carburanți și vânzarea de tutun.

Retailerii beneficiază de o perioadă de grație de două luni, până la 8 octombrie 2025, pentru actualizarea sistemelor de prețuri. Rata oficială de conversie este fixată la 1,95583 leva pentru un euro, asigurând uniformitatea calculului.

Experții avertizează că afișarea neadecvată a prețurilor în euro, de exemplu cu fonturi sau culori diferite, poate induce clienții în eroare, oferind impresia falsă de reducere. De asemenea, legea interzice majorările nejustificate de prețuri până la finalul lui 2025, iar guvernul poate interveni direct dacă sunt depistate astfel de abateri.