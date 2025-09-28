Din cuprinsul articolului O dronă observată pe Aeroportul Otopeni a blocat temporar aterizările timp de 40 de minute

Duminică, 28 septembrie 2025, la Aeroportul „Henri Coandă” din București a avut loc un incident serios. La ora 14:26, piloții unui avion Turkish Airlines care se pregătea să aterizeze au văzut o dronă de mici dimensiuni aproape de pistă. Avionul a aterizat în siguranță, dar, pentru precauție, autoritățile au suspendat temporar aterizările.

Un avion British Airways și alte opt aeronave, inclusiv una militară, au fost redirecționate pe cealaltă pistă, folosită de obicei pentru decolări. După aproximativ 40 de minute, traficul a revenit la normal pe pista principală. Drona nu se afla pe terenul aeroportului, ci în zona dintre DN1 și Buftea. Cel mai probabil era o dronă comercială mică, nu una militară.

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că operarea dronelor lângă aeroporturi este interzisă, pune în pericol siguranța zborurilor și se pedepsește conform legii. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla cine a folosit drona.

Un incident similar fusese raportat și pe 19 septembrie, când o altă dronă mică fusese observată în apropiere de Otopeni.