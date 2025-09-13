Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian al Poloniei din cauza ameninţării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina, iar aeroportul din Lublin a fost închis temporar, au anunţat autorităţile.

Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a precizat că aparatele de zbor au participat la o operaţiune în apropierea frontierei cu Ucraina „pentru a asigura securitatea spaţiului aerian” polonez. Mobilizarea are loc la trei zile după ce Polonia a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor din NATO.

„Aceste acţiuni sunt de natură preventivă şi vizează securizarea spaţiului aerian şi protejarea cetăţenilor, în special în zonele adiacente zonei ameninţate”, a declarat Comandamentul în comunicat.

În acelaşi text, autorităţile au subliniat că nu s-a înregistrat nicio încălcare a spaţiului aerian polonez. Totuşi, în noaptea de marţi spre miercuri, Polonia anunţase că drone ruseşti au pătruns pe teritoriul său, în timp ce Rusia ataca Ucraina. Moscova a transmis atunci că nu a vizat Polonia.

Agenţia poloneză de navigaţie aeriană a confirmat sâmbătă măsurile suplimentare: „aeroportul din Lublin şi zona controlată din jurul aeroportului au fost închise sâmbătă pentru operaţiuni de zbor.”

Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a precizat, într-un comunicat, că aparatele de zbor au decolat pentru o misiune desfășurată în apropierea graniţei cu Ucraina, „în scop preventiv, pentru protejarea cetăţenilor şi a securităţii spaţiului aerian”. Oficialii au subliniat că nu a avut loc nicio încălcare a teritoriului aerian polonez.

Măsura vine la trei zile după ce Polonia a doborât dronele ruseşti care au intrat pe teritoriul său, sprijinită de avioane NATO. Moscova a respins atunci acuzaţiile, declarând că nu a vizat Polonia.

Autoritatea poloneză de navigaţie aeriană a anunţat că aeroportul din Lublin şi zona de control din jurul acestuia au fost închise pentru câteva ore. La ora 19.56, administraţia aeroportului a transmis că spaţiul aerian a fost redeschis şi operaţiunile de zbor au fost reluate.

Mobilizarea Poloniei are loc în timp ce Rusia şi Belarus desfăşoară manevre militare în apropierea graniţei poloneze. În paralel, România a ridicat sâmbătă două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Feteşti pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a atacurilor aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

La ora 18.12 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F-16 „au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV de Chilia Veche, când a dispărut de pe radar”.

Alianţa Nord-Atlantică a anunţat vineri lansarea operaţiunii „Eastern Sentry” (Santinela Estului) pentru consolidarea apărării pe flancul estic, în urma incidentului cu drone din Polonia.