Primăria Iași aplică din această toamnă o nouă etapă a politicii de taxare a parcărilor la bordură. Conform deciziei Consiliului Local din luna mai 2025, pe 42 de artere ale orașului au fost inventariate 4.111 locuri de parcare care vor fi incluse în sistemul tarifar. Intervalul de aplicare a taxei va fi zilnic, între 08:00 și 20:00, iar tarifele variază de la 2 lei/oră în zonele secundare la 7 lei/oră în centrul orașului.

Potrivit municipalității Iași, taxarea se va introduce treptat începând din această toamnă. Marian Nistor, șeful Serviciului care administrează parcajele din cadrul primăriei, a precizat că „suntem în proces de achiziție a unor noi parcometre pentru aceste zone. Ulterior, în octombrie, vom începe să montăm indicatoarele prin care vom semnala introducerea tarifului”.

Nistor a adăugat că, în paralel, se lucrează la instalarea unei bariere la parcarea din fața cinematografului Victoria, unde va funcționa un sistem de control acces asemănător celui de la parcajul Casei de Pensii.

Cele mai multe locuri de parcare la bordură sunt concentrate pe câteva artere importante:

str. Sarmisegetuza – 500 locuri;

str. Vasile Lupu – 400 locuri;

bld. Alexandru cel Bun – 300 locuri;

bld. Dacia – 300 locuri;

bld. Tudor Vladimirescu (între Bucșinescu și Podul de Fier) – 220 locuri;

str. Ciurchi – 220 locuri;

șos. Arcu (între pasaj Băncilă și str. Gării) – 210 locuri;

șos. Sărărie – 150 locuri;

Podu Roș – Primăverii – 110 locuri.

De asemenea, câte 100 de locuri de parcare au fost marcate pe bld. Chimiei, str. Dumbrava Roșie, str. Dudescu, str. Canta și în complexul Ciurchi.

Lista completă cuprinde și alte străzi: Dancu (dinspre Sf. Sava spre Cuza Vodă), Gheorghe Lascăr (Râpa Galbenă), Anastasie Panu (Moldova Center – Hotel Hampton), porțiuni din Arcu, Gheorghe Asachi, Gării, bld. Carol I, Bacinschi, Vasile Conta, Oastei, Săulescu, stradela Bărboi, Universității, Cuza Vodă, Petru Rareș, Costache Negruzzi, Codrescu, General Berthelot, Vasile Pogor, Grigore Ghica Vodă, Ion Creangă, Stejar, Aurel Vlaicu, Cazărmilor, Musicescu, Munteni și Oancea.

Sistemul tarifar diferențiază două mari zone:

Zona 1 (centrală) – 7 lei/oră. Abonamente: 63 lei/săptămână sau 198 lei/lună.

Printre străzile incluse: Golia, Independenței, Moldova, Mitoc, Hala Centrală, Cinema Victoria (Arcu), Spitalul Sf. Spiridon, Prefectură (Costache Negri), Teatrul Național (Agatha Bârsescu), Casa Studenților, Primărie, Anastasie Panu (Casa de Pensii), Parcul Expoziției (Aleea Ghica Vodă), stadion, șos. Națională și Colonel Langa. În completare au fost adăugate și străzile Vasile Conta, Gării, Mănăstirea Dancu, Gheorghe Lascăr, Anastasie Panu, Arcu, bld. Carol I, Gavril Musicescu, Oastei, Ghe. Săulescu, stradela Bărboi, Universității și Cuza Vodă. Zona 2 – 2 lei/oră. Abonamente: 44 lei/săptămână sau 140 lei/lună.

Aceste tarife se aplică pe restul străzilor cuprinse în hotărârea Consiliului Local, exceptând cele incluse în zona 1.

Un abonament oferă dreptul de parcare pe oricare dintre locurile disponibile de pe strada sau bulevardul pentru care a fost achiziționat, fără ca acestea să fie rezervate pe numărul de înmatriculare, așa cum se întâmplă în cazul parcărilor de reședință.

Plata se va putea realiza prin SMS sau prin intermediul a trei aplicații mobile disponibile în prezent pe piața de profil.