Un accident de dimineață a blocat traficul în oraș, iar mai mulți șoferi au fost filmați circulând pe trotuar ca să scape de ambuteiaj. Pe strada Alexei Mateevici din Chișinău mai mulți șoferi au fost surprinși mergând pe trotuar. Regia Transport Electric Chișinău a anunțat că accidentul a afectat și circulația troleibuzelor.

La Ciocana, cozile de mașini erau foarte lungi. În centru, din cauza accidentului, șoferii au mers pe trotuar. La Buiucani, șoferii au folosit străzi mici ca să evite aglomerația de pe străzile principale.

Potrivit Art. 72 din OUG. nr 195/2022, pietonii trebuie să meargă pe trotuar. Dacă nu există trotuar, să meargă pe marginea din stânga a drumului, în direcția lor. Dacă nu există nici acostament, să meargă cât mai aproape de marginea stângă a drumului.

Pietonii au prioritate doar când traversează pe treceri marcate și semnalizate sau la semafor pe verde.

Traversarea trebuie să fie perpendiculară pe drum, prin locuri marcate. Dacă nu sunt, în oraș se poate traversa la colțul străzii, doar după ce te asiguri că e sigur.

Dacă pietonii trec prin locuri nepermise sau pe roșu și sunt loviți, ei sunt responsabili pentru accident, dacă șoferul a respectat regulile.

Sunt considerați pietoni și cei care folosesc scaune rulante speciale, vehicule împinse sau trase cu mâna, patine sau role.

Polițistul rutier sau alte persoane autorizate care dirijează circulația nu trebuie să respecte aceste reguli.

Este interzis să oprești mașini pe trotuar. Dacă este permis, trebuie să rămână cel puțin un metru liber pentru pietoni.

Atenție! În România, șoferii care circulă cu mașina pe trotuar riscă între 6 și 8 puncte de amendă, adică între 1.215 lei și 1.620 lei.

Vă reamintim că, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei deoarece aceasta reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie, stabilit la 4.050 de lei. Cum se calculează? Salariul minim brut pe economie pentru 2025 este de 4.050 de lei. Un punct de amendă este 5% din acest salariu. Calcul: 4.050 lei * 0,05 = 202,5 lei.

„Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. (…) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni […] nerespectarea regulilor privind circulația pe benzi”, prevede Codul Rutier.

Numai în cazul în care drumul nu este amenajat corespunzător sau există un obstacol, șoferii pot urca pe trotuar cu mașina. De asemenea, pot face asta dacă locurile de parcare sunt amenajate pe trotuar.