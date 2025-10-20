Titlu SEO: Distrigaz Sud reia treptat alimentarea cu gaze în sectorul 5, exceptând câteva imobile investigate după explozie

Distrigaz Sud Rețele a anunțat reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale pentru peste o mie de clienți casnici din zona Calea Rahovei, sector 5, afectată de explozia din 17 octombrie care s-a soldat cu trei decese și 15 răniți.

Reluarea alimentării va viza majoritatea străzilor din apropiere, inclusiv Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția unor imobile pentru care alimentarea va fi restabilită doar după finalizarea cercetărilor autorităților.

Trei persoane și-au pierdut viața, iar 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din zona Calea Rahovei, sector 5 al Capitalei. Blocul a suferit pagube semnificative, fiind luată în discuție posibilitatea demolării sale. De asemenea, au fost afectate un alt bloc din apropiere și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

Reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență Floreasca au anunțat luni dimineață că pacienții internați după explozia din Sectorul 5 au fost tratați chirurgical și se află în stare stabilă, fără risc vital. În perioada următoare, aceștia vor fi supravegheați strict până la externare.

”Pacienţii internaţi în Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă. Din punct de vedere chirurgical, cei doi traumatizaţi în timpul exploziei au fost trataţi. În acest moment sunt stabili, fără risc vital. În perioada imediat următoare vor fi supravegheaţi strict, până în momentul externării”, au anunţat luni dimineaţă reprezentanţii unităţii sanitare.

Pacientul care fusese anterior operat într-un alt spital a început procesul de recuperare, au mai transmis reprezentanții unității sanitare.

Potrivit datelor publicate vineri după-amiază de Ministerul Sănătății, la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca se află următorii pacienți: un bărbat de 68 de ani, operat de urgență și supus unor investigații imagistice suplimentare, aflat sub monitorizare de specialitate; o femeie de 58 de ani, cu fracturi ale bazinului și coloanei lombare, care necesită intervenție chirurgicală; și un bărbat de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice, internat în secția de chirurgie pentru supraveghere.

Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” prezintă fracturi costale și ale coloanei, însă este conștientă și cooperantă.

Inițial, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” au fost aduși doi pacienți răniți în explozia din Sectorul 5: un băiat cu traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și fractură de claviculă, internat în secția de neurochirurgie sub supraveghere medico-chirurgicală, care a fost ulterior externat; și o fată, intubată și ventilată mecanic, care a fost operată în cadrul secției de neurochirurgie.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din zonă, după ce alimentarea fusese oprită temporar și pentru acestea, a anunțat duminică prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Andrei Nistor a anunțat că și ieri, în cadrul grupului de coordonare integrată format după explozia din cartierul Rahova – din care fac parte polițiști ai Capitalei, jandarmi și pompieri ai ISUBIF – au continuat activitățile de sprijin pentru persoanele afectate. Acestea au inclus menținerea perimetrului de siguranță, acces controlat în apartamente pentru recuperarea bunurilor personale, ridicarea autovehiculelor avariate, asistență pentru întocmirea documentației necesare reparațiilor, intervenții pentru toaletarea fațadelor, îndepărtarea cioburilor și a doborâturilor, toate pentru facilitarea lucrărilor ulterioare și siguranța locatarilor.

Prefectul a subliniat că situația rămâne în dinamică, iar toate forțele implicate acționează operativ pentru gestionarea completă a efectelor acestui eveniment.