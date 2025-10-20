Potrivit unei declarații a comisarului european pentru transport durabil și turism, semnarea la Bruxelles a unui acord de cooperare între Grecia, Bulgaria și România și Comisia Europeană, vizând realizarea axei verticale care va conecta cele trei țări, este programată pentru luna noiembrie.

Tzitzikostas a caracterizat proiectul drept o „prioritate absolută” și „o sinteză a programelor europene pentru infrastructura transfrontalieră”.

El a subliniat că este vorba despre o axă mixtă, feroviară și rutieră, dotată cu autostrăzi și trenuri moderne, care va aduce numeroase beneficii atât Europei, cât și țărilor participante.

Se acordă o atenție deosebită realizării legăturii între Marea Egee și Marea Neagră.

De asemenea, se estimează că axa verticală va deveni un nod principal de legătură, permițând interconectarea Moldovei și Ucrainei în est și oferind acces spre restul Europei în vest.

La scurt timp după preluarea mandatului, miniștrii de resort din cele trei țări au fost convocați la Bruxelles de către comisarul european pentru a conveni asupra începerii lucrărilor de modernizare sau construire a infrastructurii de-a lungul axei.

Semnarea acordului de cooperare este programată pentru noiembrie și va stabili atât un plan de acțiune clar, cât și un calendar precis, astfel încât fiecare țară să își îndeplinească responsabilitățile privind tronsoanele atribuite.

Tzitzikostas a subliniat că, în contextul noilor evoluții geopolitice, axa va juca un rol esențial atât pentru comerț, cât și pentru mobilitatea militară.

Nu este suficient ca Europa să își întărească doar sistemele de apărare; este esențial să investească și în infrastructura care să permită deplasarea rapidă a vehiculelor grele, echipamentelor și personalului în zonele necesare.

Din perspectiva Greciei, importanța este majoră, porturile sale urmând să servească drept puncte principale de intrare pentru mărfuri către întreaga Europă.

Prin Grecia, comerțul va putea fi direcționat atât spre centrul Europei, cât și spre est, ajungând până în Moldova și Ucraina.

Proiectul vizează, în cazul orașului Salonic, realizarea unei legături directe cu Bucureștiul, ceea ce va întări nu doar comerțul și capacitățile militare, ci și turismul, oferind vizitatorilor posibilitatea de a călători din Salonic spre diverse destinații europene.

Prin implementarea unui coridor multimodal de 6 miliarde de euro, România, Bulgaria și Grecia vor fi interconectate, creând o legătură strategică între cele trei țări.

Inițiativa vizează, în mod concret, interconectarea porturilor comerciale ale celor trei țări printr-un sistem de autostrăzi și căi ferate, asigurând legătura între Marea Neagră și Mediterană.

În următorii cinci ani, este prevăzută finalizarea autostrăzii care va lega municipiul Constanța de orașul Kavala din Grecia, asigurând totodată conexiuni cu principalele stațiuni de pe litoralul bulgar.

Premierii României, Bulgariei și Greciei au convenit anterior ca obiectivele comune să includă dezvoltarea unei infrastructuri intermodale transfrontaliere peste Dunăre, construirea de noi poduri la Giurgiu-Ruse și în alte zone, modernizarea porturilor Constanța și Sulina și menținerea navigabilității fluviului Dunărea pe tot parcursul anului.

Un alt obiectiv al colaborării feroviare între Grecia și Bulgaria este construirea unei linii de tren care să conecteze porturile Salonic, Burgas și Varna.