Sindicaliștii din sistemul penitenciar au anunțat că, începând de luni, vor organiza proteste pentru a-și arăta nemulțumirea față de haosul din instituții, lipsa de transparență și planurile de reorganizare care, spun ei, nu au baze reale. Ei au explicat că Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) și Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), care împreună reprezintă 70% dintre polițiștii de penitenciare, vor fi cei care vor declanșa aceste acțiuni.

În perioada 20 octombrie – 31 octombrie, începând cu ora 08:00, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor vor fi afișate mesaje de protest pe toată durata programului de lucru. Sindicaliștii au spus că vor protesta și împotriva desființării unor unități ale Poliției Penitenciare fără un dialog real, despre care consideră că este prezentată ca reformă, dar care afectează negativ bugetul de stat și pune în pericol activitățile principale ale sistemului penitenciar.

Ei au precizat că nu vor accepta nicio reorganizare care nu este discutată în mod transparent și argumentat cu partenerii sociali, în Comisia mixtă de la Ministerul Justiției, așa cum s-a convenit anterior. În plus, au subliniat că Poliția Penitenciară are nevoie de un buget corespunzător pentru noile spații puse în funcțiune, pentru a respecta recomandările CEDO, a evita amenzi și alte presiuni asupra bugetului statului.

În concluzie, sindicaliștii au cerut ANP și Ministerului Justiției să facă eforturi pentru a corecta deficitul bugetar existent și nu să taie din resursele deja insuficiente ale sistemului penitenciar.

În funcție de rezultatul discuțiilor, se va stabili un calendar de proteste până la sfârșitul anului. Dacă Ministerul Justiției și ANP vor continua să desființeze unități fără un dialog real care să arate efecte pozitive asupra bugetului și nu vor lua măsuri în cazurile de hărțuire a unor polițiste de penitenciare, protestele de la sediile MJ și ANP vor fi intensificate.

Ele vor fi dublate de proteste în toate unitățile Poliției Penitenciare și de refuzul de a face ore suplimentare în ultima săptămână din octombrie, ceea ce ar putea bloca sistemul penitenciar pentru o perioadă nedeterminată.