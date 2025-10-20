În data de 20 octombrie 2025, la ora 03:35:43 (ora locală a României), un cutremur de mică intensitate, cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter, s-a produs în zona Muntenia, județul Brăila, la o adâncime de 7,9 kilometri. Intensitatea seismului a fost estimată la gradul II. Potrivit datelor furnizate de INFP, epicentrul s-a aflat în apropierea următoarelor localități: 9 km nord-est de Brăila, 11 km sud de Galați, 63 km vest de Izmail, 63 km vest de Tulcea, 77 km sud-est de Focșani și 96 km est de Buzău.

De asemenea, un alt cutremur slab, cu magnitudinea 3 pe scara Richter, a avut loc sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraș–Câmpulung, județul Vâlcea, conform informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 5 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 37 km la nord de Râmnicu Vâlcea, 43 km la sud de Sibiu, 81 km nord-est de Târgu Jiu, 82 km nord-vest de Pitești, 84 km sud de Mediaș și 86 km sud-est de Alba Iulia.

În luna octombrie, România a fost zguduită de 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe scara Richter, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cele mai puternice seisme ale anului 2025 au avut magnitudinea 4,4, fiind înregistrate pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.

Pentru comparație, în 2024 cel mai mare cutremur a avut magnitudinea 5,4, produs tot în județul Buzău, pe 16 septembrie.

Activitatea seismică din România s-a intensificat în ultimele săptămâni, cu peste 10 cutremure înregistrate în doar câteva zile. Majoritatea au avut loc în zona Vrancea, recunoscută pentru frecvența și intensitatea mișcărilor tectonice. Acestea s-au produs în special la adâncimi intermediare, între 60 și 130 de kilometri, specifice seismelor vrâncene.

Cea mai mare magnitudine înregistrată în această zonă în luna octombrie a fost de 3,7, însă s-au produs și cutremure de suprafață, la adâncimi mai mici de 10 kilometri, cu magnitudini reduse – sub 3 grade – care, de regulă, nu sunt resimțite de populație.

Totodată, o altă zonă seismică importantă – Făgăraș–Câmpulung–Brașov – a atras atenția specialiștilor. Săptămâna trecută, în această regiune s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea 3,3, confirmând faptul că activitatea tectonică se manifestă tot mai divers în diferite regiuni ale țării.