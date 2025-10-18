Un cutremur de mică intensitate, cu magnitudinea 3 pe scara Richter, s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraș–Câmpulung, pe teritoriul județului Vâlcea, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la o adâncime redusă, de doar 5 kilometri, fiind localizat în apropierea mai multor orașe importante din centrul și sudul țării. Epicentrul s-a situat la aproximativ 37 de kilometri nord de Râmnicu Vâlcea, 43 de kilometri sud de Sibiu, 81 de kilometri nord-est de Târgu Jiu, 82 de kilometri nord-vest de Pitești, 84 de kilometri sud de Mediaș și 86 de kilometri sud-est de Alba Iulia.

Deși magnitudinea sa nu a fost una care să provoace pagube materiale, cutremurul a fost perceput slab în localitățile aflate în apropierea epicentrului, în special în nordul județului Vâlcea. Până la acest moment, autoritățile nu au raportat daune sau victime.

Conform statisticilor INCDFP, luna octombrie a fost una relativ activă din punct de vedere seismic, fiind înregistrate 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe scara Richter.

Aceste mișcări tectonice s-au produs în zone cunoscute pentru activitatea lor seismică: Vrancea, Oltenia, Transilvania și Banat.

Cele mai puternice seisme ale anului 2025, ambele cu magnitudinea 4,4, s-au produs la începutul anului în două regiuni cu tradiție seismică — primul pe 13 februarie, în județul Buzău, și al doilea pe 11 mai, în județul Vrancea.

În comparație, anul trecut cel mai semnificativ eveniment seismic a avut o magnitudine de 5,4 și s-a produs tot în județul Buzău, în data de 16 septembrie.

Specialiștii de la INCDFP reamintesc că activitatea seismică din România se desfășoară în mod constant, cele mai frecvente mișcări fiind de intensitate mică sau moderată.

„Cutremurele de magnitudine redusă sunt fenomene naturale normale și contribuie la eliberarea treptată a energiei din scoarța terestră”, explică seismologii.

România se numără printre țările europene cu un potențial seismic semnificativ, cea mai activă zonă fiind Vrancea, unde se produc regulat cutremure intermediare, la adâncimi de peste 70 de kilometri, resimțite adesea și în București.