Un proiect de lege din cel de-al doilea set de măsuri fiscal-bugetare, confirmat recent de Curtea Constituțională, introduce schimbări semnificative care vor afecta un număr mare de români.

Propunerea legislativă stabilește ca valabilitatea cardului european de sănătate să fie prelungită pentru anumite grupuri de beneficiari.

Această măsură va deveni aplicabilă după ce legea va fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial, având ca obiectiv principal diminuarea birocrației și facilitarea accesului asiguraților la servicii medicale.

În prezent, cardul european de sănătate are o valabilitate de doi ani de la emitere. Legea propusă păstrează această durată ca regulă generală, dar prevede excepții pentru două grupuri, pensionarii de peste 65 de ani și copiii.

Potrivit noii propuneri legislative, cardurile europene emise începând cu 1 octombrie 2025 vor avea următoarele perioade de valabilitate: pentru pensionarii care au depășit 65 de ani, valabilitatea va fi de 10 ani, iar pentru copii, cardul va fi valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Astfel, în loc să fie nevoiți să își reînnoiască cardul la fiecare doi ani, aceste persoane vor putea folosi documente cu valabilitate extinsă, evitând costurile și procedurile administrative suplimentare.

Noile dispoziții referitoare la extinderea valabilității cardului european de sănătate vor deveni aplicabile doar după ce legea va fi aprobată de Parlament, semnată de președinte și publicată în Monitorul Oficial.

Reprezentanții oficiali au precizat că scopul acestei modificări legislative este să diminueze costurile de gestionare și operare ale Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Cardul european este emis și oferit gratuit de stat, iar extinderea perioadei de valabilitate pentru persoanele care își păstrează același statut de asigurat va genera economii importante pentru buget.

„Pentru un număr de 12.545 persoane cu vârsta de 65 ani și peste pentru care au fost eliberate carduri europene valabile la data interogării bazei de date (iulie 2025) a fost cheltuită suma de 144.267,50 lei, iar pentru un număr de 122.269 copii cu vârsta sub 18 ani s-a cheltuit suma de 1.406.093,50 lei, prețul de tipărire al unui card european fiind de 11,5 lei. Având în vedere perioada de valabilitate de 2 ani a cardului european, estimăm o economie în bugetul FNUASS anuală de 775.180,5 lei”, arată datele furnizate de autorități.

Măsura aduce beneficii administrative, reducând sarcinile instituțiilor responsabile de emiterea cardurilor și făcând procesul mai simplu pentru cetățeni.

Cardul european de sănătate oferă dreptul de a beneficia de servicii medicale esențiale în timpul unei șederi de până la 12 luni într-un stat membru al Uniunii Europene, indiferent dacă deplasarea are scop turistic, educațional, familial sau profesional.

Cardul se poate obține printr-o cerere depusă de persoana asigurată, fie online, fie la casa de asigurări de sănătate corespunzătoare. Acesta garantează accesul la servicii medicale în aceleași condiții ca pentru cetățenii țării vizitate, prevenind cheltuieli suplimentare în cazuri de urgență.