Potrivit CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), site-ul Shein nu a respectat reglementările privind protecția datelor, plasând cookie-uri pe calculatoarele utilizatorilor chiar și atunci când aceștia au refuzat explicit acest lucru.

Comisia a explicat că testele efectuate în august 2023 au arătat că unele cookie-uri au fost plasate indiferent de opțiunea utilizatorului de a nu le accepta. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) al Uniunii Europene, cookie-urile sunt considerate date personale, iar utilizarea lor necesită consimțământ explicit, transmite Reuters.

CNIL a subliniat că valoarea amenzii reflectă gravitatea încălcărilor, inclusiv:

plasarea de cookie-uri fără consimțământ;

nerespectarea alegerilor utilizatorilor;

lipsa unei informări corecte privind utilizarea acestora.

Autoritatea a precizat că și dimensiunea companiei a fost un factor: site-ul Shein este vizitat de aproximativ 12 milioane de utilizatori din Franța în fiecare lună.

„Dimensiunea acestei amenzi ia în calcul faptul că firma a ignorat mai multe obligații, prin plasarea de cookie-uri fără consimțământul utilizatorilor, nerespectarea alegerilor acestora și informarea incorectă a lor”, precizează CNIL.

Într-un comunicat oficial, Shein a anunțat că „contestă ferm” decizia CNIL și va depune apel. Compania consideră că amenda este „total disproporționată” în raport cu natura problemelor semnalate, cu faptul că este în conformitate deplină în prezent și cu măsurile corective luate.

„Considerăm că amenda este complet disproporționată, având în vedere natura problemelor semnalate, conformitatea noastră actuală deplină și acțiunile corective proactive pe care le-am luat”, spun reprezentanții companiei.

De asemenea, Shein a declarat că a cooperat cu CNIL din august 2023 și a întărit toate aspectele legate de protecția datelor. Compania, înregistrată în Irlanda, fondată în China și cu sediul în Singapore, a adăugat că valoarea amenzii „pare motivată politic”.

„Dimensiunea amenzii pare motivată politic, mai degrabă decât rezultatul unei aplicări corecte și echilibrate a legii”, mai precizează compania.

Amenda de 150 de milioane de euro reprezintă aproximativ 2% din veniturile de 7,684 miliarde de euro obținute de entitatea Shein înregistrată în Irlanda în 2023, potrivit celor mai recente date oficiale.

În Franța, Shein se confruntă cu presiuni suplimentare din partea autorităților. Parlamentarii francezi au susținut un proiect de lege care vizează reglementarea sectorului fast-fashion, ce ar putea duce inclusiv la interzicerea reclamelor Shein.