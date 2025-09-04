Potrivit lui Daniel Tudor, iulie a fost luna cu cele mai multe tranzacții imobiliare înregistrate de când există date disponibile, excluzând terenurile. Antreprenorul susține că, în ciuda titlurilor alarmiste din presă, datele confirmă existența unei cereri reale pe piața imobiliară.

Creșterea taxei pe valoarea adăugată (TVA), aplicată începând cu luna august 2025, a fost considerată „scânteia” care a determinat mulți cumpărători să grăbească procesul decizional. Daniel Tudor a explicat că banii care stagnează pierd valoare în timp, pe când investițiile în active aduc atât creștere de valoare, cât și cashflow.

„Record de tranzacții imobiliare – iulie 2025. Dincolo de titlurile alarmiste din presă, realitatea din piață confirmă ceea ce spun de ani de zile aici: cererea există. În iulie s-au înregistrat cele mai multe tranzacții imobiliare (fără terenuri) de când există date disponibile. Care a fost ‘scânteia’? Creșterea TVA aplicată din august a accelerat deciziile de cumpărare. Ce arată aceste date: mulți cumpărători au așteptat momentul potrivit. Banii ‘parcați’ se devalorizează, în timp ce activele investite aduc creștere de valoare + cashflow. Atunci când există cerere reală, orice potențială scădere de preț e rapid absorbită – exact ca în 2023”, spune acesta într-o postare pe Facebook.

Antreprenorul a anticipat că între octombrie și decembrie 2025, indicele IRCC va depăși 6%. Totuși, el a estimat că după 1 ianuarie 2026, acest indice ar putea reveni la nivelurile actuale.

În opinia sa, în lunile următoare presa va relata despre o scădere a tranzacțiilor, însă această tendință va fi doar o etapă de echilibrare a pieței.

Datele citate de Daniel Tudor indică faptul că în București, 48% dintre tranzacțiile din iulie au fost realizate cu plata integrală în numerar. La nivel național, proporția a fost împărțită egal: 50% dintre achiziții s-au făcut prin credit, iar 50% din surse proprii.

„Următorii pași importanți: octombrie – decembrie: IRCC peste 6%. După 1 ianuarie: revenirea IRCC la nivelurile actuale. În lunile următoare, titlurile de presă vor preciza în continuare ‘tranzacții în scădere’, pentru că piața se va echilibra. Detalii interesante: în București, 48% dintre tranzacții au fost făcute cash. La nivel național: 50% prin credit, 50% din surse proprii”, a mai spus Daniel Tudor.

Ultimele date ale BNR arată că indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent.