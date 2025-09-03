Antreprenorul Daniel Tudor a relatat, într-o postare publicată ieri, cum o simplă analiză economică poate genera reacții vehemente în mediul online. El a distribuit un grafic care arăta numărul tranzacțiilor imobiliare finalizate în luna iulie și a subliniat că nivelul IRCC aplicat creditelor în trimestrul patru din 2025 va fi mai mare decât cel actual, urmând ca în trimestrul întâi din 2026 să scadă.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar un comentator a catalogat prognoza drept „o fantezie”. Totodată, acesta a susținut că numărul de tranzacții nu ar reprezenta realitatea pieței, deoarece apartamentele nu ar fi fost livrate cumpărătorilor. Afirmațiile au fost rapid combătute prin date oficiale și explicații tehnice.

„IRCC aplicabil în T4 2025 este cel din T2 2025 și poate fi calculat cu exactitate, iar cel din T1 2026 poate fi estimat conform datelor din iulie și august. (Așadar, nu este o prognoză)”, a precizat Tudor.

În plus, acesta a subliniat că graficul prezentat reflecta doar tranzacții finalizate, respectiv apartamente deja predate.

Dincolo de schimbul de replici, antreprenorul a atras atenția asupra altui aspect. Problema reală a fost că șase persoane au validat comentariul cu informații eronate, confirmând prin reacții publice că îl consideră credibil. Tudor a lansat, astfel, două întrebări pentru cititori:

„Oare ne dorim să fim informați corect sau căutăm doar conformarea propriilor credințe?” și „Cât de mult se adâncește bula în care trăim și cât de mult ne afectează asta?”

Datele oficiale arată că, începând cu 1 octombrie 2025, IRCC va avea valoarea de 6,06%. Acesta este cel mai ridicat nivel atins de la introducerea indicatorului, depășind pragul de 5,99% înregistrat anterior. Creșterea marchează un nou capitol în evoluția dobânzilor și va afecta direct peste 400.000 de români care au contractat credite legate de acest indice.

Pe lângă aceștia, aproape 200.000 de persoane au credite calculate după ROBOR, care nu vor fi influențate de noua valoare. Totuși, impactul asupra celor care plătesc în funcție de IRCC va fi imediat și semnificativ. Creșterea dobânzilor are loc într-un context în care mulți debitori resimt deja presiunea financiară.

Indicele a înlocuit, începând cu 2019, ROBOR la trei luni în calculul creditelor noi pentru consum. Spre deosebire de ROBOR, care varia zilnic, IRCC este calculat ca o medie aritmetică a valorilor zilnice dintr-un trimestru, oferind astfel un grad mai mare de stabilitate. Chiar și așa, nivelul actual confirmă tendința de creștere și reduce semnificativ avantajele resimțite la început de către debitori.

Publicarea oficială a noii valori va avea loc pe 30 septembrie 2025, însă datele cunoscute pentru trimestrul al doilea permit anticiparea exactă a rezultatului. În consecință, creșterea de la 5,55% la 6,06% este deja certă, urmând să fie aplicată pentru toate contractele începând din octombrie.

La momentul introducerii, IRCC a fost calculat pentru trimestrul patru din 2018 și avea valoarea de 2,36%. Timp de aproape doi ani, indicele a rămas stabil în jurul pragului de 2%, înainte de a atinge minimul istoric de 1,08% în trimestrul doi din 2021.

Începând din 2022, tendința s-a inversat complet, iar IRCC a intrat pe o pantă ascendentă. De atunci, nu a mai coborât sub 5%, ceea ce a dus la creșterea constantă a ratelor creditelor variabile. Situația a culminat în 2024, când a fost atinsă valoarea de 5,99%, până la momentul actual considerată maximul istoric.

Noile date confirmă faptul că nivelul din toamna lui 2025 va fi cel mai ridicat de până acum. Acest lucru înseamnă pentru debitori costuri mai mari, dar și o nouă realitate financiară pentru cei care se bazează pe împrumuturi pentru achiziții de locuințe sau consum. Creșterea este legată de mediul macroeconomic și de deciziile de politică monetară luate în ultimii ani.

Modul de calcul rămâne același: IRCC trimestrial este stabilit ca medie a valorilor zilnice din perioada anterioară și se aplică în trimestrul următor. Acest mecanism introduce o întârziere de șase luni față de ROBOR, dar asigură o transparență mai mare pentru consumatori.

Dobânzile creditelor variabile sunt compuse din marja fixă a băncii și un indice de referință, care poate fi IRCC sau ROBOR. Dacă marja rămâne constantă pe toată durata contractului, valoarea indicelui determină nivelul ratei lunare.

Astfel, modificarea de la 1 octombrie 2025 va duce inevitabil la creșterea ratelor pentru cei care plătesc în funcție de IRCC. De exemplu, creșterea de la 5,55% la 6,06% se va reflecta direct în costul lunar suportat de debitori. În schimb, cei cu credite calculate pe baza ROBOR la trei luni nu vor fi afectați de această schimbare.

Aceste ajustări periodice determină un nivel de incertitudine pentru debitori și impun o atenție sporită la planificarea financiară. Chiar dacă mecanismul IRCC a fost introdus pentru a proteja populația de fluctuațiile zilnice, evoluția din ultimii ani arată că tendința de creștere poate genera presiuni similare pe termen lung.

Prin urmare, în toamna anului 2025, realitatea financiară a peste 400.000 de români se va modifica semnificativ, odată cu aplicarea noilor valori. Creșterea ratelor va fi resimțită imediat, în timp ce dezbaterea publică legată de informarea corectă rămâne deschisă.