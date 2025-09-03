Votul din plen a înregistrat 266 de opțiuni pentru, unul împotrivă și 20 de abțineri. Proiectul aduce modificări articolului 351 din Codul penal, stabilind că darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoare de la șase luni la cinci ani. Totodată, confiscarea specială se va aplica atât asupra sumei date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii.

Inițiatorii proiectului, parlamentarii USR Paul Dimitriu și Stelian Ion, au explicat că modificările au fost necesare în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție din ianuarie 2025. Prin acea hotărâre s-a stabilit că, în cazul infracțiunii de camătă, confiscarea se aplică doar asupra dobânzii obținute, nu și asupra principalului.

„Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât şi asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate şi se dispune conform art.112 alin.(1) lit.e) din Codul penal”, arată textul adoptat.

Parlamentarii au arătat că această interpretare permite celor condamnați pentru camătă să își minimizeze pierderile, deoarece pierderea exclusiv a dobânzii nu are efect descurajator.

„Prin decizia ÎCCJ nr. 26 din 27.01.2025, emisă în recurs în interesul legii, s-a stabilit că în cazul infracţiunii de camătă, incriminată de art. 351 din Codul penal, confiscarea specială poartă doar asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate şi se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal”, argumentează iniţiatorii proiectului, parlamentarii USR Paul Dimitriu şi Stelian Ion.

Ei au subliniat că infracțiunea de camătă este una de obicei, necesitând mai multe acte pentru a se constitui, iar excluderea principalului din confiscare slăbea caracterul punitiv al legii. În noua formă, legea urmărește să elimine aceste lacune și să asigure o măsură cu adevărat descurajatoare pentru practicanții de camătă.

„Practic, prin această interpretare devenită obligatorie ca urmare a deciziei ÎCCJ, suma de bani dată cu titlu de principal, în scop infracţional, cu camătă, nu este supusă confiscării speciale reglementate de art. 112 Cod penal. Infracţiunea de camătă se realizează prin acţiune, constând în „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire”, de către o persoană neautorizată”, explică inițiatorii.

Camera Deputaților a fost for decizional, astfel că proiectul merge direct spre promulgare.