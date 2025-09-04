La finalul lunii iunie 2025, rata creditelor neperformante (NPL – Non-Performing Loans) înregistrată în România era de 2,81%, în creștere față de nivelul de 2,53% din martie 2025, potrivit datelor Băncii Naționale a României.

Tendința este vizibilă și în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, când acest indicator se situa la 2,49%, potrivit datelor oficiale publicate de Banca Națională a României (BNR).

În România, la sfârșitul lunii iunie funcționau 31 de instituții de credit, dintre care zece erau sucursale ale unor bănci străine. Activele totale ale sistemului bancar ajungeau la 894 miliarde lei, în creștere cu 7 miliarde lei față de martie 2025 și cu 59,4 miliarde lei față de iunie 2024.

De remarcat este faptul că 86,1% din activele bancare erau deținute de instituții cu capital privat, în timp ce 63,6% erau deținute de instituții cu capital străin.

Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat în calculul creditelor de consum cu dobândă variabilă, era de 6,55% la 3 septembrie 2025, o ușoară scădere față de ziua precedentă. Cu toate acestea, nivelul rămâne ridicat în raport cu începutul anului, când ROBOR era de 5,92%.

În paralel, ROBOR la 6 luni a coborât la 6,69%, iar ROBOR la 12 luni la 6,86%. Deși scăderile sunt marginale, costul împrumuturilor continuă să fie o povară pentru populație și IMM-uri.

Pe de altă parte, indicele de referință IRCC, aplicabil creditelor noi cu dobândă variabilă, rămâne la 5,55%, neschimbat față de trimestrul anterior.

Pe fondul unei politici monetare prudente, rezervele valutare ale BNR au crescut la 65,188 miliarde euro la 31 august 2025, comparativ cu 63,225 miliarde euro la sfârșitul lunii iulie. Această creștere vine în urma unor intrări de peste 3,3 miliarde euro, reprezentând alimentări de conturi guvernamentale și europene.

Ieşirile au însumat 1,37 miliarde euro, în principal pentru plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută. În septembrie, România are de efectuat plăți în valoare de aproximativ 902 milioane euro pentru datoria publică externă.

Valoarea rezervei de aur a rămas stabilă, fiind evaluată la 9,726 miliarde euro, în baza celor 103,6 tone deținut. În total, rezervele internaționale ale României (valută + aur) au ajuns la 74,915 miliarde euro la finalul lunii august.