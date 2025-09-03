Potrivit răspunsului Consiliului Fiscal adresat europarlamentarului Gheorghe Piperea, sprijinul militar, umanitar și financiar oferit de România Ucrainei între februarie 2022 și iunie 2025 se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de euro, echivalentul a 0,6% din PIB-ul României în 2021.

Consiliul Fiscal precizează că bugetul României nu conține o secțiune separată dedicată asistenței internaționale, iar detaliile exacte ale sprijinului acordat Ucrainei sunt clasificate conform deciziei Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAȚ).

Totuși, o notă recentă a Parlamentului European, bazată pe datele AMECO (baza de prognoze a Comisiei Europene) și pe estimările Institutului de Economie Mondială de la Kiel, evaluează ajutorul României acordat Ucrainei în perioada conflictului cu Rusia la aproximativ 1,5 miliarde de euro, ceea ce corespunde unei medii de circa 0,2% din PIB anual.

Pe internet circulă dezinformația conform căreia deficitul bugetar record al României ar fi cauzat de ajutorul acordat Republicii Moldova și Ucrainei, scrie cursdeguvernare.ro.

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a solicitat Consiliului Fiscal să analizeze efectul sprijinului oferit celor două țări asupra deficitului bugetar, invocând declarațiile incorecte făcute în septembrie 2023 de fostul premier Marcel Ciolacu.

Atunci, aflat la Bruxelles pentru discuții cu Comisia Europeană privind deficitul excesiv al României, care au condus la majorarea unor taxe, Ciolacu susținea că ținta de deficit de 4,4% din PIB pentru 2023 nu poate fi realizată din cauza eforturilor României de susținere a Ucrainei, aflată în război cu Rusia, și a Republicii Moldova, afectată de un război hibrid.

Premierul menționa, eronat, un ajutor de 3,5% din PIB pentru Ucraina, când de fapt se referea la impactul general al conflictului din vecinătate asupra economiei românești, efect evaluat ulterior mai precis de Banca Națională a României (BNR).

În paralel, în ultimele săptămâni a circulat online dezinformația potrivit căreia România ar acorda Ucrainei 3,5% din PIB și Republicii Moldova 1,5% din PIB sub formă de asistență, iar oprirea acestui sprijin ar reduce deficitul bugetar atât de mult încât nu ar mai fi necesare majorări de taxe – afirmație contrară realității. În realitate, în 2021, anul anterior invaziei Rusiei în Ucraina, deficitul bugetar al României era deja de 7,1% din PIB, conform metodologiei europene ESA.

Mai mult, un calcul simplu arată că 3,5% din PIB-ul României estimat pentru 2024 ar echivala cu peste 10 miliarde de euro. În realitate, o mare parte din ajutorul oferit Ucrainei de România este de natură umanitară și militară, neexistând producție internă semnificativă de echipamente și tehnică militară. Astfel, România se situează de fapt printre țările cu cel mai redus sprijin acordat Ucrainei în contextul războiului cu Rusia.

România se situează în topul sprijinului militar acordat Ucrainei doar prin sistemul Patriot, donat anul trecut.

Datele folosite de Institutul de Economie Mondială de la Kiel pentru estimarea ajutorului umanitar oferit de România se bazează pe informațiile furnizate de autoritățile naționale și includ sprijinul militar, umanitar și financiar.

Nota de informare a Parlamentului European evidențiază că o mare parte a acestui sprijin a fost de fapt acoperită din fonduri ale Uniunii Europene.

Analizele Consiliului Fiscal, realizate pe baza datelor interne și externe, inclusiv de la Consiliul UE și Comisia Europeană, au arătat în mod repetat că deficitul bugetar din ultimii ani se datorează „programări financiare inadecvate, decizii suboptime de politică fiscal-bugetară și ignorarea necesității vitale de a crește veniturile fiscale”.

„Trebuie să se facă totodată distincție între impactul asupra bugetului public al unor ajutoare acordate în exterior și impactul războiului asupra economiilor țărilor membre ale UE. Acest impact privește inflația, încetinirea creșterii economice, explozia prețului la energie, dereglarea pieței de cereale, perturbări pe piețele financiare, realocări de resurse intersectoriale, investiții publice și private, aversiunea față de risc, fluxuri comerciale, etc. Cifra de 3,5% din PIB, menționată de fostul prim-ministru Marcel Ciolacu în septembrie 2023 și preluată în solicitarea adresată Consiliului Fiscal, nu a putut fi coroborată cu alte date pentru a o evalua”, mai arată Consiliul.

Totodată, Consiliul Fiscal notează că România se află în procedura de deficit excesiv încă din 3 aprilie 2020, ca urmare a deficitului de peste 4,3% din PIB înregistrat în 2019, înainte de pandemie și război, fiind la acea vreme cel mai mare din Uniunea Europeană.

Referitor la deficitul bugetar record de 9,3% din PIB din anul electoral 2024, Consiliul Fiscal precizează că acesta a fost cauzat „în principal de majorările discreționare de salarii din sistemul public, de procesul de indexare și de recalculare a pensiilor și de schema de compensare a prețurilor din sectorul energetic”.

Iancu Guda: „Aproape nimic, raportat la o miză enormă: să nu fim vecini cu Rusia!”