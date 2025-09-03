Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România a sprijinit Ucraina cu mai multe tipuri de ajutor militar, de la gloanțe și muniție până la un sistem complet de apărare antiaeriană Patriot. Oficialul a precizat că detaliile exacte rămân clasificate din motive de securitate.

Pachetele de ajutor au fost stabilite în funcție de nevoile comunicate de partea ucraineană, dar și de capacitățile României, fără a compromite nivelul operațional al Armatei Române. Moșteanu a precizat că publicarea detaliilor despre fiecare pachet ar însemna și divulgarea capacităților militare proprii, ceea ce nu este recomandat în acest context.

„Sunt pachete care au fost creionate în urma unui dialog cu prietenii ucraineni, în funcţie de nevoile dânşilor şi de disponibilităţile noastre, păstrând în acelaşi timp capacitatea operaţională a armatei române. Sunt aceste pachete de la gloanţe până la, ca să dau un exemplu, sistemul Patriot care a fost donat către Ucraina. Acum, legat de detalierea fiecărui pachet, aceste lucruri sunt clasificate şi vom vedea împreună cu premierul şi cu preşedintele în ce măsură şi ce putem declasifica din asta, pentru că, practic, noi spunem şi cu ce ne-am golit depozitele şi asta nu e neapărat cel mai bun lucru să-l faci public”, a explicat ministrul Apărării, marţi seară, la Antena 3.

Deși România a cedat un sistem Patriot, aceasta nu rămâne descoperită. Ministrul Apărării a precizat că țara noastră va primi un alt sistem, echivalent, oferit printr-o donație comună a Statelor Unite, Norvegiei și Germaniei. Costul pentru România va fi minim, diferența față de valoarea reală a sistemului fiind acoperită de aliați.

Ministrul nu a oferit un termen exact pentru livrarea noului sistem, dar a menționat că este „un viitor apropiat”, fără a intra în detalii din motive de logistică și securitate.

„Am primit donaţie din partea aliaţilor, o sumă mai mare decât făcea sistemul (oferit Ucrainei – n.r.). Practic, o să primim acest sistem aproape gratis. Plătim o diferenţă foarte mică raportat la costul unui sistem Patriot. Deci noi am dat un sistem de-al nostru ucrainenilor şi aliaţii ne dau unul în schimb. Va fi plătit mai exact de către Statele Unite, Norvegia şi Germania”, a afirmat ministrul Apărării.

O altă temă abordată a fost cea a dronelelor care cad în apropierea graniței româno-ucrainene, în județul Tulcea, ca urmare a atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene. Ministrul Moșteanu a explicat că România nu are permisiune legală să tragă înspre teritoriul Ucrainei, nici măcar pentru a doborî dronele care amenință să cadă în apropierea graniței.

Potrivit acestuia, armata română este pregătită și prezentă în zonă, cu echipamente și forțe militare dislocate în nordul Dobrogei. De asemenea, avioane de luptă românești și ale aliaților NATO – inclusiv F-16 și Eurofighter Typhoon – patrulează constant pentru a proteja spațiul aerian național.

„Dronele cad în Ucraina pe malul celălalt al Dunării. În momentul în care ucrainenii trag, bucăţi din drone ajung pe teritoriul românesc. Nu s-a întâmplat vara asta, dar s-a întâmplat şi au fost ştiri de mai multe ori. Şi aseară, aşa e. Deci vedem războiul de pe balcon, din păcate. Vedem cum ruşii atacă în nordul Dobrogei, frecvent, porturile ucrainene. Azi noapte, Armata română a ridicat două aeronave F-16, au fost ridicate şi două Eurofighter ale aliaţilor germani. Din fericire, populaţia este protejată, pentru că dronele alea cad pe teritoriul ucrainean. Ucrainenii trag în ele. Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei”, a explicat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Ministrul a subliniat că România are dreptul legal doar de a interveni asupra obiectelor care pătrund efectiv în spațiul aerian național, nu și asupra celor aflate pe teritoriul Ucrainei.

„Avem echipamente în acea zonă, sunt dislocate forţe lângă toate aglomerările urbane din acea zonă de pe braţul Chilia, din partea de nord a Dobrogei. Armata română e acolo, forţele navale patrulează în zonă, avem un grafic de patrulare foarte precis, însă nu avem de ce să tragem şi nici nu avem voie să tragem pe teritoriul ucrainean în drone peste Dunăre”, a afirmat Ionuţ Moşteanu.

Românii din localitățile de graniță, precum Isaccea, trăiesc tot mai des cu sentimentul că „văd războiul de pe balcon”. În noaptea de luni spre marți, locuitorii au primit un nou mesaj RO-Alert, prin care erau avertizați despre posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian, în urma atacurilor din Ucraina.

Deși nu au fost detectate pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian românesc, armata monitorizează constant situația. Potrivit Ministerului Apărării, astfel de incidente au loc frecvent, iar populația este protejată prin prezența militară în zonă și reacția rapidă a forțelor aeriene.