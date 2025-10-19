Gheorghe Piperea a explicat că hidrogenul este considerat un combustibil al viitorului, capabil să ofere energie curată și inepuizabilă, întrucât prin arderea lui rezultă apă, iar apa, la rândul ei, conține hidrogen.

El a atras însă atenția că, deși pare o soluție ideală, hidrogenul este un gaz extrem de inflamabil și cu potențial exploziv ridicat. În formă lichidă, este instabil, iar o eventuală explozie a unui rezervor poate fi de zeci de ori mai puternică decât cea a trotilului.

”Hidrogenul este un potential combustibil din care se poate extrage energie curată (prin ardere, din hidrogen rezultă apă) și inepuizabilă (apa, prezentă peste tot pe Pământ, conțin hidrogen care, prin ardere se tranformă la loc în apă). Problema este că hidrogenul este un gaz inflamabil cu putere explozivă foarte mare. În stare lichidă este foarte instabil, explozia unui recipient putând fi de câteva zeci de ori mai puternică decât trotilul (TNT). În lipsa unor tehnologii sigure de stocare și de ardere, hidrogenul este o bombă. Fără nicio bravadă, reamintesc că hidrogenul este combustibilul care arde în Soare, prin procesul de fuziune nucleară (care determină temperaturi de milioane de grade) hidrogenul devenind heliu”, spune acesta într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Piperea a amintit că același element — hidrogenul — este cel care arde în Soare prin fuziune nucleară, proces care produce temperaturi de milioane de grade. În ciuda acestor riscuri, el a menționat că, datorită avantajelor sale ecologice și nevoii de combatere a schimbărilor climatice, cercetătorii și companiile lucrează intens pentru a dezvolta motoare și rezervoare sigure pe bază de hidrogen, destinate transportului rutier, naval și aerian.

El a adăugat că există și eforturi pentru introducerea hidrogenului în consumul casnic, în amestec cu gazul metan, pentru încălzire și gătit. În România, au fost deja lansate proiecte pilot — de exemplu, Delgaz Grid, parte a grupului E.ON, a testat între 2022 și 2024 un amestec de 20% hidrogen și 80% gaz natural la Florești, lângă Cluj, rezultatele fiind considerate promițătoare.

În 2025, același operator a început un proiect cu o concentrație mai mare, de 30%, și chiar experimente cu hidrogen pur, prin inițiativa „HyGrid100”, desfășurată în Mediaș și alte localități selectate.

”În ciuda acestui risc de explozie, dar date fiind avantajele preconizate ale hidrogenului, folosit drept combustibil, precum și lupta cu schimbările climatice, se lucrează intens la motoare și rezervoare sigure pe hidrogen care ar urma să fie utilizate la automobile, camioane, nave, aeronave. De asemenea, se lucrează intens și se cheltuie bani mulți pentru introducerea hidrogenului în consumul casnic, în amestec cu gazul metan, pentru încălzire, igienă casnică și mâncare. Există înclusiv în România dezvoltări recente și proiecte pilot care testează introducerea hidrogenului în amestec cu gazul natural, ca parte a tranziției energetice spre surse mai curate (hidrogen verde, produs din energie regenerabilă). S-au făcut deja teste cu amestec 20% hidrogen. Companii precum Delgaz Grid (parte a E.ON) au implementat, în perioada 2022-2024, proiectul „20HyGrid”, testând un amestec de 80% gaz natural și 20% hidrogen în rețele locale și aparate casnice”. Testul s-a limitat la localitatea Florești de lângă Cluj, rezultatul fiind „încurajator”. Un proiect similar, dar cu mai mult hidrogen (30%), intitulat „30HyGrid” este în derulare anula acesta*. Există, de asemenea, teste cu hidrogen pur, fără amestec cu gaz metan (100%). Același Delgaz Grid a lansat, în iulie 2025, proiectul pilot „HyGrid100”, instalând centrale termice pe hidrogen pur la consumatori casnici selectați, inițial în poligoane de test (Mediaș) și apoi pe tronsoane operaționale mici*”, continuă acesta.

Potrivit lui Piperea, Strategia Națională a Hidrogenului, adoptată în 2024, prevede introducerea graduală a hidrogenului în rețelele de gaze naturale între 2025 și 2030, cu un procent inițial de până la 20%, finanțată parțial prin PNRR, care alocă 600 de milioane de euro pentru adaptarea infrastructurii. Astfel, în unele regiuni, cum este Oltenia, vor fi realizate zeci de mii de racorduri la gaz ce vor conține și hidrogen.

Totuși, el a avertizat că amestecul poate crește riscul de scurgeri și explozii în rețelele vechi, mai ales dacă proporția de hidrogen depășește 20%, iar producția de hidrogen „verde” rămâne foarte costisitoare. Unele organizații, precum WWF România, consideră că hidrogenul nu este o soluție eficientă pentru locuințe în comparație cu alte tehnologii, cum ar fi pompele de căldură.

”Strategia Națională a Hidrogenului (aprobată în 2024) prevede amestecarea hidrogenului în rețelele de gaze naturale începând cu 2025-2030, cu o creștere graduală (până la 20% inițial). PNRR alocă 600 de milioane de euro pentru adaptarea infrastructurii, vizând decarbonizarea încălzirii casnice. Odată ce testul a trecut la nivel de strategie națională și lege, utilizarea hidrogenului drept gaz de consum nu mai este o recomandare. În Oltenia, de exemplu, trebuie efectuate 78.000 de racorduri la gaz cu cu 20% hidrogen până în 2026. Cu toate acestea, hidrogenul poate crește riscul de scurgeri sau aprinderi în rețele vechi (mai ales când amestecul gaz metan – hidrogen trece de proporția de 80 % – 20%), iar producția „verde” este scumpă (2-8 €/kg). Experți (de ex. WWF România) avertizează că nu hidrogenul nu este eficient pentru uz casnic comparativ cu pompe de căldură sau electrificare”, mai spune acesta.

În concluzie, Piperea a avertizat că, până la modernizarea completă și sigură a rețelelor de gaz, riscul de explozii în apartamente ar putea crește, întrucât hidrogenul, deși nepoluant, este mult mai exploziv decât trotilul.

El a sfătuit populația să se informeze la distribuitorul local de gaze pentru a afla dacă amestecul furnizat conține sau nu hidrogen.