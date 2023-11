Într-o zi obișnuită, 1.300 de avioane decolează și aterizează pe aeroportul Heathrow

Într-o zi obișnuită, 1.300 de avioane decolează și aterizează pe aeroportul Heathrow, iar pentru a face asta este nevoie de aproximativ 20 de milioane de litri de combustibil în fiecare zi.

Altfel spus, este echivalentul plinului unei mașini la pompa de benzină de aproximativ 400.000 de ori.

Potrivit BBC, aceasta este o operațiune complexă, cu combustibil transportat către aeroport direct de la rafinării și apoi depozitat în unități cunoscute sub numele de ferme de combustibil.

”Cantitatea de combustibil care trece prin Heathrow este enormă. Reprezintă aproximativ jumătate din necesarul de combustibil pentru avioanele din Marea Britanie”, spune Matt Prescott, șeful strategiei de carbon de la Aeroportul Heathrow.

Aeroportul Heathrow în sine nu cumpără și vinde combustibil. Cu toate acestea, trebuie să se gândească la infrastructură, să aloce spațiu pentru depozitare și conducte și să se asigure că companiile aeriene și companiile de combustibil au tot ce le trebuie.

”Este vorba de construirea unei capacități suficiente pentru a se asigura că aeroportul are acea rezistență încorporată”, spune Prescott.

Aeroporturile din întreaga lume trebuie să-și regândească strategia

Dar, când vine vorba de combustibil, aeroporturile din întreaga lume trebuie să-și regândească strategia.

În Marea Britanie, în conformitate cu planul guvernului ”Jet Zero”, până în 2040, industria aviației din Regatul Unit s-a angajat să obțină emisii nete zero. Industria aviației din SUA intenționează să ajungă la zero net până în 2050. Uniunea Europeană are un obiectiv similar.

Ce este zero net și cum ajung țările acolo

Acestea sunt obiective ambițioase, iar pentru a le atinge va fi nevoie de alternative la combustibilul tradițional pentru avioane, subliniază BBC.

Sustainable Aviation Fuel (SAF) – combustibil care nu provine din combustibili fosili – este o opțiune. Companiile aeriene îl folosesc deja, adesea amestecat cu combustibil obișnuit. SAF poate fi livrat prin conducte existente, dar mulți se îndoiesc că acesta poate fi produs suficient de ieftin, sau în cantități suficient de mari, pentru a satisface nevoile industriei.

Așa a apărut interesul pentru hidrogen, care poate stoca multă energie, iar atunci când este folosit pe post de combustibil, nu produce CO2.

Hidrogenul trebuie să fie în formă lichidă, ceea ce implică răcirea lui la minus 253C

Pentru a fi de folos industriei aviatice, hidrogenul trebuie să fie în formă lichidă, ceea ce implică răcirea lui la minus 253C. Manipularea unui lichid la această temperatură este extrem de dificilă. Având în vedere acest lucru, hidrogenul lichid va „fierbe” și va deveni un potențial periculos.

Prin urmare, rezervoarele, țevile și furtunurile trebuie să fie bine izolate pentru a menține lichidul rece.

Air Liquide din Franța are deja experiență în acest domeniu. De aproximativ 50 de ani furnizează hidrogen criogenic rachetelor Agenției Spațiale Europene (ESA). Compania produce peste un milion de tone de hidrogen pe an și, pe lângă alimentarea rachetelor, hidrogenul său este folosit pentru camioane și în tot felul de procese industriale.

”Acest lucru ne oferă o experiență foarte puternică în tehnologie și know-how industrial în acest domeniu”, spune Erwin Penforis, director executiv la afacerea globală cu hidrogen a companiei.

Air Liquide a analizat potențialul hidrogenului în industria aviației

În ultimii trei ani, în parteneriat cu Airbus și cel mai mare operator aeroportuar din Franța, Group ADP, Air Liquide a analizat potențialul hidrogenului în industria aviației. De asemenea, face parte din consorțiul H2Fly, care în această vară a pilotat cu succes o aeronavă folosind hidrogen lichid. Pentru Air Liquide, a fost o oportunitate de a testa sisteme pentru alimentarea unei aeronave cu hidrogen.

Companiile aeriene vor să știe dacă avioanele cu hidrogen pot fi alimentate la fel de rapid și de aeronavele actuale, deoarece timpii de răspuns rapid sunt importanți pentru industrie.