Wizz Air introduce 44 de rute noi pentru sezonul de iarnă 2024-2025

Începând din această iarnă, Wizz Air va ateriza pe noul aeroport inaugurat în Salerno, Italia, adăugând destinații noi precum Cracovia, Lisabona, Malmö, Marrakesh, Roma Fiumicino, Stuttgart și Trieste, extinzând astfel opțiunile de zbor din tot mai multe orașe.

Wizz Air va pune la dispoziția pasagerilor peste 28 de milioane de locuri la prețuri accesibile pentru sezonul de iarnă, aceasta fiind cea mai mare capacitate disponibilă din istoria operațiunilor sale, deservind rute în Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Aproximativ 5 milioane de locuri sunt dedicate pieței din România.

Printre cele mai noi rute de iarnă 2024-2025 ale companiei din România se numără zborurile din București spre Malmö, Milano, Salerno Costa d’Amalfi, Cracovia, Marrakesh, Stuttgart și Trieste, cu prețuri pornind de la 19,99 euro.

Din Cluj-Napoca vor fi disponibile zboruri spre Abu Dhabi, Lisabona, Lyon, Stuttgart și Viena, de la 17,99 euro, din Iași către Malmö la 19,99 euro, și din Bacău spre Roma Fiumicino la 24,99 euro.

„În România, 14 rute au început, de asemenea, în această săptămână, cu nouă rute complet noi şi cinci redeschise. Din această iarnă, Wizz Air aterizează pe aeroportul nou inaugurat din Salerno, Italia, şi introduce destinaţii unice precum Cracovia, Lisabona, Malmo, Marrakesh, Roma Fiumicino, Stuttgart şi Trieste din şi mai multe oraşe. În total, compania aeriană va opera 141 de rute în sezonul de iarnă pe întreg teritoriul României”, a transmis compania aeriană.

Wizz Air și-a îmbunătățit punctualitatea în România

În perioada ianuarie-octombrie 2024, Wizz Air și-a îmbunătățit punctualitatea în România cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, având o rată de finalizare a zborurilor de 99,6%, cu mai multe luni de 100% zboruri finalizate.

Compania a extins și opțiunile pentru membri, incluzând abonamentele All You Can Fly, Wizz MultiPass și Wizz Discount Club Premium. Pentru confortul pasagerilor, Wizz Air a introdus metode de plată Apple Pay și Google Pay în aplicația sa și a început să accepte cardurile Revolut pentru achizițiile la bord.

Cu o medie de 52,6 grame de CO2 per pasager/kilometru, Wizz Air menține cea mai scăzută intensitate a emisiilor de carbon din industrie. Compania testează deja, în parteneriat cu Airbus, utilizarea combustibilului sustenabil pentru aviație (SAF), în anticiparea regulamentului RefuelEU ce va intra în vigoare în ianuarie 2025.