Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că toate țările membre NATO trebuie să fie bine înarmate și pregătite, astfel încât să descurajeze orice potențial agresor, făcând referire directă la Rusia și la președintele Vladimir Putin.

Oficialul a amintit că agresiunile Rusiei împotriva Ucrainei din 2014, prin ocuparea Crimeei, și din 2022, prin invazia pe scară largă, reprezintă un exemplu clar al pericolului pe care îl poate reprezenta un stat neprevăzut. Moșteanu a subliniat că aceste acțiuni au fost inițiate de Putin și nu de alte state.

Ionuț Moșteanu a punctat dificultățile cu care se confruntă Rusia în prezent. El a arătat că Moscova trebuie să mențină o mobilizare semnificativă în țară, în contextul unei situații economice precare și al pierderilor suferite în conflictul din Ucraina.

Potrivit ministrului Apărării, forțele ruse au suferit distrugeri majore în capacitățile de rafinare și aprovizionare cu combustibil, fiind afectate aproximativ 30% din acestea în doar o lună și jumătate. Moșteanu a reamintit că, deși Putin și-a planificat inițial o „operațiune specială” de doar trei zile în 2022, războiul durează deja de peste trei ani și jumătate.

În opinia sa, Alianța Nord-Atlantică continuă să dețină superioritatea militară, iar Rusia nu are capacitatea să atace direct state membre NATO.

„Trebuie să-și mențină mobilizarea în Rusia pentru că rușii o duc prost economic. Forța Rusiei, rafinăria, combustibilul – ucrainenii au distrus 30% din capacitate într-o lună și jumătate. (…) NATO e cea mai mare putere militară. Rusia are probleme acasă, nu are forță, nu are cum să atace. Nimeni nu are forța să atace NATO”, a explicat Ionuț Moșteanu.

Referitor la isteria generată de drone, Ionuț Moșteanu a declarat că discuțiile exagerate despre utilizarea acestora sunt ușor disproporționate. Oficialul a subliniat că Rusia folosește dronele în scop de panică în societățile occidentale, menționând incidentele din Polonia, Danemarca și România.

El a adăugat că România dispune de una dintre cele mai avansate legislații din Europa pentru neutralizarea dronelor și a precizat că, dacă o dronă rusească va intra în spațiul aerian românesc, aceasta va fi doborâtă de îndată ce condițiile vor permite siguranța intervenției.

„Sunt de acord că e o isterie ușor disproporționată. Când vorbeai de armată nu vorbeai de drone. Acum se vorbește foarte mult de ele. Sunt o realitate și i-au ajutat foarte mult pe ucraineni să se țină pe picioare în lupta cu Putin. (…) Faptul că Putin le folosește să semene panică în societățile noastre vestice este o realitate. Ați văzut ce s-a întâmplat în Polonia, la noi, în Danemarca. (…) Sper să se întâmple așa (drona va fi doborâtă – n.red.). Decizia aparține comandantului misiunii. Trebuie s-o prinzi la momentul oportun, să fii sigur că nu se duce în direcția greșită. Este o discuție delicată la folosirea armamentului de război deasupra unui teritoriu pe timp de pace”, a afirmat șeful MApN la Digi24.

În privința riscului unui război pe teritoriul României, ministrul a explicat că pregătirea armatei nu trebuie interpretată ca un semn al unei agresiuni imediate. Moșteanu a spus că măsurile preventive sunt esențiale pentru a face față provocărilor din est, precizând că Rusia a manifestat, de-a lungul istoriei, o tendință de a interveni militar în diverse regiuni, inclusiv în Ucraina, Georgia și Republica Moldova.

Pregătirea armatei române este, potrivit oficialului, un răspuns necesar pentru a asigura securitatea națională și pentru a menține o forță militară bine echipată, motivată și capabilă să protejeze cetățenii.

Oficialul a mai menționat că toate țările europene au început să își revizuiască și să își întărească structurile de apărare, ca urmare a surprizei generate de invazia Rusiei în Ucraina. Moșteanu a arătat că Europa a perceput inițial ideea unui război în acest secol ca ceva imposibil, dar agresiunile recente au reprezentat un semnal clar de alarmă.

Ministrul a concluzionat că România trebuie să continue să investească în capacitățile armatei și să fie pregătită pe termen lung, chiar dacă probabilitatea unui conflict direct pe teritoriul național rămâne scăzută.