Gabriela Firea a devenit bunică la vârsta de 54 de ani, după ce nora sa, Eva, soția fiului ei din prima căsnicie, Tudor, a adus pe lume o fetiță. Fosta primăriță a publicat pe rețelele de socializare primele imagini cu nepoțica, împărtășind emoțiile momentului cu cei care o urmăresc online.

În mesajul postat, Firea a dezvăluit și numele micuței: Emily-Victoria. Alături de fotografii, ea a transmis un mesaj plin de căldură pentru tinerii părinți.

„Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! ‘Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu’ ”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Postarea a fost primită cu numeroase felicitări din partea prietenilor, colegilor de partid și a fanilor, care i-au transmis urări de bine pentru noul rol din viața sa.

În fotografii, Firea apare vizibil emoționată, ținându-și nepoata în brațe, într-un cadru familial discret și elegant.

Puțini își mai amintesc că Gabriela Firea a fost căsătorită anterior cu Răzvan Firea, tatăl lui Tudor. Bărbatul a decedat în anul 2010, după o boală gravă. Ulterior, Firea s-a recăsătorit cu actualul său soț, primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele. Cu toate acestea, ea a ales să păstreze numele de familie „Firea”, o decizie pe care a explicat-o într-un interviu televizat.

„Era bolnav, dar nu ne-am gândit că este chiar atât de grav”, a povestit Firea despre primul său soț.

Întrebată de jurnalistul Mihai Ghiță de ce nu și-a schimbat numele după cea de-a doua nuntă, fosta primăriță a explicat că a făcut o promisiune fiului său.

„Promisiune și pentru Tudor, fiul meu cel mare, băiatul nostru. Și cum ar fi fost să-mi schimb numele și el să rămână singur cu acest nume? Nu se putea, nu aveam cum. Și soțul meu a acceptat în totalitate. A fost total de acord și a respectat decizia mea, a apreciat-o”, a spus Firea, în cadrul emisiunii „În oglindă”.

Înainte de a deveni părinți, Tudor Ștefan și Eva-Emilie au avut parte de o nuntă fastuoasă, organizată la Palatul Snagov. Evenimentul a avut loc la câteva luni după cununia civilă și a reunit numeroși invitați din familie, prieteni și apropiați.

Ceremonia religioasă a fost urmată de o petrecere într-un decor rafinat, cu detalii atent alese. Mireasa a purtat o rochie albă cu trenă și voal lung, iar ulterior s-a schimbat într-o ținută mai lejeră, potrivită pentru dans. La rândul său, Gabriela Firea a optat pentru două rochii elegante – una mov-lila pentru biserică și o rochie albastră deschisă, cu detalii strălucitoare, pentru petrecerea de seară.

Alături de ea, Florentin Pandele a fost mereu prezent, cei doi fiind surprinși în fotografii în ipostaze elegante, asortate cromatic.

La momentul cununiei religioase, Gabriela Firea le-a transmis mirilor un mesaj plin de emoție, postat ulterior pe rețelele de socializare. Fosta jurnalistă a dorit să le ofere sfaturi pentru viața de cuplu și urări de bine.

„Căsnicie binecuvântată, Eva-Emilie şi Tudor-Ştefan! Sfânta taină a cununiei religioase care v-a unit să vă fie izvor de iubire, prețuire, bună înțelegere, iertare imediată în momente de tristețe, de care vă dorim să fie cât mai puține. Să vă țineți mereu de mână cu dragoste şi să vă treziți în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze şi cu o vorbă bună unul pentru celălalt, în toată călătoria miraculoasă a vieții”, a scris Gabriela Firea.

Potrivit apropiaților, evenimentul a fost organizat cu ajutorul unui event planner, însă Firea s-a implicat activ în toate detaliile, dorind ca fiul ei cel mare să aibă o zi memorabilă.

Deși este o figură publică, Gabriela Firea a ales în ultimii ani să păstreze o atitudine rezervată în privința vieții personale. Fotografiile de la nuntă sau de la momentele importante din familie au fost publicate doar după evenimente, într-un ton elegant și fără expunere excesivă. Aceeași discreție a păstrat-o și acum, la venirea pe lume a nepoatei sale, împărtășind doar câteva imagini simbolice și un mesaj scurt, cu valențe spirituale.