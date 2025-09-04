Proiectul adoptat de Guvern, prin asumarea răspunderii în Parlament, prevede ca pensia magistraților să fie plafonată la maximum 70% din salariul net încasat în ultima lună de activitate.

De asemenea, legea stabilește că, peste 10 ani, vârsta de pensionare va fi ridicată la 64 de ani. În prezent, conform Consiliului Superior al Magistraturii, vârsta medie de pensionare a magistraților este de 52 de ani, iar din cele 215.000 de pensii de serviciu la nivel național, aproximativ 5.000 revin acestei categorii profesionale, reprezentând 4% din total.

Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat critic la măsurile Guvernului, avertizând că ele afectează grav independența justiției. Forul a denunțat intensificarea discursurilor publice ostile la adresa judecătorilor și procurorilor, venite atât din partea reprezentanților coaliției de guvernare, cât și din zona mass-media. Potrivit CSM, aceste atacuri urmăresc să culpabilizeze sistemul judiciar pentru dificultățile economice și bugetare și să alimenteze percepția că modificarea pensiilor speciale ar pune capăt unor privilegii.

„Chiar dacă majoritatea judecătorilor ÎCCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, prin exercițiul de astăzi ei își asumă o datorie de conștiință: să evalueze posibilitatea sesizării CCR pentru apărarea viitorului justiției din România. O justiție construită cu greu, prin ani de sacrificii și renunțări care riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”, a declarat Lia Savonea pentru G4Media.

Magistrații mai semnalează ignorarea constantă a argumentelor venite din partea sistemului judiciar, promovarea unei atmosfere de ostilitate publică și manifestarea de dispreț față de profesia lor. Consiliul insistă că orice schimbare legislativă care privește statutul judecătorilor și procurorilor trebuie să fie precedată de un dialog real și de o justificare transparentă, adaptată complexității activității judiciare.

„Tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel, solicitând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, a transmis anterior CSM într-un comunicat.

De asemenea, CSM a reamintit că reforma pensiilor de serviciu a fost deja realizată prin Legea 282/2023 și că noile modificări reprezintă o intervenție nejustificată, ce reflectă o poziție de forță a Guvernului asupra puterii judecătorești. În opinia forului, această abordare contravine principiului separației și echilibrului puterilor, specific unei societăți democratice, și este mai degrabă caracteristică unor regimuri autocratice.