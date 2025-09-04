„Avem unele dintre cele mai frumoase femei din lume, avem specialiști în beauty care pot oricând concura cu marile nume la nivel mondial, avem deschidere, putere de muncă și o permanentă dorință de „restart” și „upgrade”, așa că, după 25 de ani de muncă în industria frumuseții, mi-am dorit ca în București, să avem servicii și un salon ca în țările cele mai avansate din lume pentru răsfățul și bunăstarea clientelor noastre.”, mărturisește Adrian Perjovschi la 25 de ani de profesie și 17 ani de la lansarea brand-ului său Jovsky Studio pe piață.

La nivel mondial, conceptul de îngrijire și bunăstare se îndreaptă către o abordare holistică, care consideră corpul și mintea ca o entitate unificată care trebuie hrănită prin ritualuri de îngrijire, înfrumusețare, dar și relaxare și regenerare.

„Vizita la salon trebuie să fie o experiență, nu doar un tuns și un vopsit, trebuie să fie un moment dedicat propriei persoane, unde te detașezi de tot iureșul din jur și ești pusă pe primul plan, cu toate nevoile și dorințele tale și de unde pleci zâmbind, ca după o vacanță reușită.”, subliniază Adrian Perjovschi conceptul noului său salon.

Serviciile premium integrate de beauty, hair-styling, make-up, nails, micropigmentare, laminare de gene, stilizare de sprâncene sunt completate de mult așteptatul Hair SPA, o revoluție a îngrijirii la nivel mondial pe care Adrian Perjovschi o va realiza cu ajutorul celei mai performante scafe SPA de păr din lume și a celor mai experimentați și dedicați experți din domeniul frumuseții.

Cu un proiect remarcabil de arhitectură semnat de arhitectul Alex Adam ce a respectat tema de minimalist futurist dorită de Adrian Perjovschi, spațiul de 180 de mp al noului Jovsky Studio Verdi dintr-una dintre cele mai exclusiviste zone din București, Calea Floreasca, va fi precum un templu al frumuseții și relaxării pentru fiecare clientă cu ajutorul echipei formate din experți dintre cei mai apreciați și trainuiți din domeniul frumuseții și a serviciilor premium integrate și gândite ca un tot pentru relaxare și îngrijire.

Odată cu inaugurarea noului Jovsky Studio Verdi, Adrian Perjovschi lansează și o gamă de parfumuri create de el și astfel își împlinește unul dintre marile visuri ale copilăriei sale: „Eu am visat de mic să devin parfumier, am studiat chimia cu gândul că voi reuși să creez un parfum așa cum îmi doresc și iată că la 17 ani de când am început business-ul Jovsky Studio, îmi văd și îmi simt zi de zi visul împlinit. Abia aștept să vă lăsați părul rasfățat de notele lemoase, cu iasomie, ambră, brad, șofran din parfumul de păr creat de mine.”, mărturisește cu emoție Adrian Perjovschi, într-una dintre cele mai importante perioade din cariera sa.

Adrian Perjovschi, fondatorul lanțului de saloane de beauty Jovsky Studio, care anul acesta celebrează 17 ani de existență pe piață, este hair stylist-ul care și-a transformat meseria într-o artă. Adrian Perjovschi este unul dintre cei mai experimentați, mediatizați, respectați și de succes hair-styliști din România, cu 25 de ani de experiență în domeniul frumuseții, un trendsetter, un reper în industrie, cunoscut ca specialist în transformări radicale de look.

Deschizător de drumuri în domeniul său și adept al provocărilor și drumurilor nebătătorite, Adrian Perjovschi și-a pus semnătura pe imaginea celor mai importante personalități din televiziunea, filmul și showbiz-ul din România.

De 10 ani, toamnă de toamnă, Adrian Perjovschi este cel care dă ora exacta în industria frumuseții din România și anunță trendurile în materie de tunsoare, culoare și coafură pentru anul următor prin evenimente remarcabile și shooting-show-uri care au intrat în istoria fashion-ului din România.

De aproape 15 ani, Adrian Perjovschi și-a pus semnătura pe creația și implementarea proiectului „Transformări radicale by Jovsky Studio”, în cadrul căreia, lună de lună, alături de o echipă de profesioniști formată din hairstyliști, make-up artiști, stiliști, fotografi și videografi transformă celebrități din România în personaje iconice, spre deliciul și interesul major al presei mondene și de beauty.

Deși cu un background incontestabil și un portofoliu plin de celebrități notabile cărora le trasează linia de look încă de la 19 ani, când și-a început cariera de hair-stylist, Adrian Perjovschi rămâne adeptul perfecționării permanente și participă fără excepție la toate trainingurile, târgurile și evenimentele importante de profil din lume.

„Educația este foarte importantă, eu merg pe principiul „Never stop learning”. Lucrurile în industria de beauty se schimbă cu o viteză amețitoare, extraordinară, iar noi trebuie să fim la curent cu toate tendințele, să vedem produse noi și revoluționare, tehnici noi, să observăm cum lucrează alți colegi din branșă, din alte țări, care sunt faimoși. Ne inspiră totul, un concept de prezentare, un look original, un accent inovator, generația tânără, conectarea la nou ne aduce bucuria de a crea și de a experimenta.”, povestește Adrian Perjovschi.

A participat la seminarii în străinatate, la Londra, Paris, Milano, unde a urmat cursurile de la Sony & Guy, Vidall Sassoon, numele cele mai grele din această industrie. Adrian Perjovschi s-a specializat ca și colorist, stilist și visajist.

A avut colaborari de lungă durata cu trusturile MediaPro si Intact Media Group pentru cele mai de succes producții de televiziune și seriale din România, a lucrat la reclame și spoturi pentru brand-uri foarte cunoscute, este ambasador al unor produse de îngrijire de păr și este primul pe lista alegerilor ideale pentru o schimbare radicală de look.

Din 2008, arta lui Adrian Perjovschi se exprimă zi de zi în saloanele Jovsky Studio, alături de echipa sa de hair-styliști, make-up artiști și specialiști în beauty.

„Bucuria noastră cea mai mare este satisfacția clientului, zâmbetul care apare pe chip la vederea în oglindă a rezultatului. În industria noastră, în saloanele Jovsky, nu este despre noi și ceea ce ne place sau ne provoacă pe noi, ci despre nevoile și dorințele clientului care trebuie să se simtă frumos, îngrijit, împrospătat ca look și cu un boost de încredere atunci când pleacă de la noi. În plus, faptul că revine și devine dependent de stilul nostru de a ne face meseria este cel mai frumos compliment și motivul pentru care mergem mai departe zi de zi în meseria noastră.”, este misiunea declarată a echipei Jovsky Studio, prin fondatorul Adrian Perjovschi.

2025 este anul care anunță un restart și un upgrade al brand-ului și al rețelei Jovsky Studio cu ocazia împlinirii a 17 ani de existență pe piața din România. Adrian Perjovschi pregătește inaugurarea, într-o zonă aspirațională, a unui salon nou premium, cu un design spectaculos și un concept inovator în România, dar și lansarea unui produs exclusivist pentru clienții săi și a unor servicii și game unice.