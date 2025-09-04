Prețul aurului a continuat să crească joi, 4 septembrie 2025, atingând un nou maxim istoric. Conform datelor Băncii Naționale a României (BNR), gramul de aur s-a scumpit cu 1,3209 lei, adică 0,26%, ajungând la 496,2661 lei, de la 494,9452 lei, cât fusese cotația miercuri.

Aceasta reprezintă o nouă valoare record pentru aurul tranzacționat pe piața românească.

În ceea ce privește cursul valutar, leul s-a apreciat față de euro, moneda europeană fiind calculată de BNR la 5,0772 lei, în scădere cu 0,07 bani față de ziua precedentă, când valoarea fusese de 5,0779 lei.

Totodată, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,3611 lei, în creștere cu 0,63 bani comparativ cu miercuri.

Moneda națională s-a apreciat și față de francul elvețian, acesta fiind cotat la 5,4165 lei, în scădere cu 0,46 bani față de cotația anterioară.

Pe piața interbancară, valorile ROBOR au rămas aproape constante. Pentru ziua de 4 septembrie 2025, ROBOR la trei luni a fost de 6,24%, în scădere ușoară față de ziua precedentă, iar ROBOR la șase luni a rămas la 6,35%.

Valorile ROBOR pentru perioadele mai scurte, precum overnight și la o săptămână, au rămas neschimbate, indicând stabilitate pe piața creditelor în lei.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzilor la care băncile comerciale din România se împrumută între ele, pe piața interbancară, pentru diferite termene (overnight, o săptămână, o lună, trei luni, șase luni, 12 luni). Este un indicator de referință foarte important pentru economia românească, fiind utilizat în special la calcularea dobânzilor variabile ale creditelor în lei, cum ar fi creditele ipotecare sau creditele de consum.

Practic, cu cât ROBOR este mai ridicat, cu atât costul creditelor cu dobândă variabilă crește pentru clienți, iar cu cât este mai scăzut, cu atât ratele lunare scad. BNR monitorizează piața interbancară și publică zilnic valorile ROBOR.

Cea mai mică valoare înregistrată vreodată de indicele ROBOR la trei luni (ROBOR 3M) a fost de 0,68%, atinsă pe 27 septembrie 2016 și 14 octombrie 2016.

Această valoare minimă istorică a fost rezultatul unei politici monetare relaxate, implementate de Banca Națională a României (BNR), care a redus dobânda de politică monetară la 1,25% în perioada respectivă.