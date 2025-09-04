Procesul a fost inițiat în 2020, ca acțiune colectivă. Potrivit deciziei juriului, Google a continuat să colecteze datele utilizatorilor chiar și după ce aceștia dezactivaseră opțiunile privind urmărirea activității online.

Reclamanții – aproape 98 de milioane de persoane recunoscute de instanță – renunțaseră în mod explicit la urmărirea activității, prin dezactivarea setărilor „Activitate pe web şi în aplicaţii” și a unui subparametru asociat.

Apărarea reclamanților a susținut că, în ciuda acestor setări, Google a continuat să urmărească datele prin servicii precum Chrome, Google Maps sau Google News. Avocații au declarat în timpul procesului că promisiunile companiei privind confidențialitatea ar fi fost „minciuni sfruntate”.

Reprezentantul Google, José Castaneda, a transmis că decizia nu reflectă realitatea funcționării produselor companiei și a confirmat intenția de a face apel. Potrivit acestuia, utilizatorii dispun de instrumente clare pentru controlul datelor, iar dacă aceștia dezactivează personalizarea, compania le respectă opțiunea.

Totodată, Castaneda a precizat că datele colectate nu ar permite identificarea utilizatorilor.

În aceeași zi, autoritatea franceză pentru protecția vieții private (CNIL) a aplicat companiei Google o amendă de 325 de milioane de euro. Sancțiunea vizează afişarea de reclame în e-mailurile utilizatorilor Gmail din Franța fără acordul acestora și lipsa de transparență în utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii de urmărire online.

Aceasta este a treia amendă majoră primită de Google din partea CNIL pentru nereguli legate de cookie-uri: 100 de milioane de euro în 2020 și 150 de milioane în 2021.

Hotărârea de la San Francisco a fost pronunțată la o zi după ce, într-un alt proces din Washington, un judecător federal a respins cererea guvernului SUA de a obliga Google să vândă browserul Chrome, în cadrul unui proces antitrust.

Judecătorul federal Amit Mehta a stabilit că Google nu va fi obligat să se despartă de browserul Chrome și nici de sistemul de operare Android. Acesta a afirmat că acuzațiile formulate de Departamentul de Justiție (DOJ) au depășit obiectul procesului, iar forțarea unei astfel de vânzări nu ar fi fost justificată legal.